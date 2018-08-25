FC Roskilde - Thisted düellosu

Danimarka 1.Lig maçında FC Roskilde ile Thisted, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:45. FC Roskilde 2 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Thisted 8 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi FC Roskilde, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Thisted, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 527 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FC Roskilde kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Thisted sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

FC Roskilde önceki hafta Fremad Amager mücadelesinde 2-0 kazandı.

Thisted, Vejle-Kolding karşılaşmaında 0-2 yenildi.

FC Roskilde, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 4 gol yedi.

Thisted, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Thisted, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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