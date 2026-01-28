FCSB - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya temsilcisi FCSB'nin konuğu oluyor. Bugün kadar oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertliler, topladığı 11 puanla 8. haftaya 18. sırada girdi. Son maçında Aston Villa'ya 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, aldığı bu sonuçla play-off turuna yükselmeyi garantiledi. Zorlu mücadele için bekleyiş sürerken, FCSB - Fenerbahçe karşılaşmasının tarihi ve maç saati gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, FCSB - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe maç kadrosu...
FCSB - Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. National Arena'da oynanacak müsabaka için geri sayım sürerken, FCSB - Fenerbahçe maçının yayıncı kuruluşu ve mücadelenin şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacağı merak konusu oldu. İlk 8 şansını mucizelere bırakan temsilcimiz, FCSB karşısında puan ve puanlar alarak lig aşamasını ilk 16'nın içinde tamamlamak istiyor. Peki, FCSB - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
FCSB - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
FCSB - Fenerbahçe maçı 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak
FCSB FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Ulusal Arena’da oynanacak mücadele TRT 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.
3 EKSİK
FCSB mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 3 eksik bulunuyor.
Sakatlıkları devam eden Levent Mercan ve Archie Brown, yarınki maçta forma giyemeyecek. Aston Villa karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaptan Milan Skriniar da Ramonya deplasmanında takımı yalnız bırakacak.
Bu isimlerin yanı sarı yeni transferler Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok da statü gereği forma giyemeyecek.
KAMP KADROSU AÇIKLANDI
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Edson Alvarez, Levent Mercan ve Archie Brown kadroda yer almazken Jhon Duran ise antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle kamp kadrosundan çıkarıldı.
Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok, statü gereği müsabakada forma giyemeyecek.
Aston Villa karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaptan Milan Skriniar da Romanya deplasmanında takımı yalnız bırakacak.
Fenerbahçe'nin FCSB maçının kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Ederson, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Nelson Semedo, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, İsmail Yüksek, Fred, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri.
AVRUPA'DA 298. SINAV
FCSB ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 298. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 297 müsabakada 117 galibiyet ve 116 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 64 maçta rakipleriyle yenişemedi.
Sarı-lacivertliler, 297 mücadelede rakip fileleri 406 kez havalandırırken kalesinde 418 gol gördü.