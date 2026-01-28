FCSB - Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. National Arena'da oynanacak müsabaka için geri sayım sürerken, FCSB - Fenerbahçe maçının yayıncı kuruluşu ve mücadelenin şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacağı merak konusu oldu. İlk 8 şansını mucizelere bırakan temsilcimiz, FCSB karşısında puan ve puanlar alarak lig aşamasını ilk 16'nın içinde tamamlamak istiyor. Peki, FCSB - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...