FDA'nın eski yöneticisi Gottlieb: Delta son büyük dalga olabilir

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"Delta son büyük dalga olabilir" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi eski yöneticisi koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'de Delta varyantının son büyük enfeksiyon dalgası olabileceğine dikkat çekti. Grip ile birleşen Covid-19 virüsüne karşı da uyarılarda bulundu.

Amerikan medyasına salgınına yönelik açıklamalarda bulunan Eski ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yöneticisi Dr. Scott Gottlieb, "Delta dalgası beklenmedik bir gelişme değildi. Başka bir varyantla mevcut bağışıklık delinmezse Delta varyantı son büyük enfeksiyon dalgası olacak ama yaygın bir risk haline gelecek" dedi.

ABD'de aşılama çalışmalarına da değinen Gottlieb, nüfusun yüzde 76'sının aşılandığını belirterek, "Vaka oranlarının düştüğünü ve yayılma hızının yavaşlamaya başladığını görmek için bu oranın yüzde 80 veya 85 olması gerekiyor" dedi.

Havaların soğumasıyla artan grip vakalarına da dikkat çeken Gottlieb, Covid-19 virüsünün griple birlikte vaka ve ölümleri daha fazla artırabileceğini söyledi.

Gottlieb, "Bu iki bulaşıcının neden olabileceği ölüm ve hastalıklar toplumun taşıyamayacağı kadar fazla olacak" ifadelerini kullandı.