Kaza, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Evinin bulunduğu sokakta oyun oynayan Samed Tuğra Eroğlu'na, yolun karşısına geçmeye çalışırken Dursun K. (62) yönetimindeki 71 AAE 208 plakalı minibüs çarptı.
DHA'nın haberine göre kazada, Samed Tuğra Eroğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ve sağlık ekibinin kaza yerindeki incelemesi sırasında elen Eroğlu'nun ailesi, gözyaşı döktü.
Eroğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Sürücü Dursun K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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