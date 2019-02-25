İstanbul'un Güngören ilçesinde sokak arasından çıkan otomobil ile cadde üzerinden gelen servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın dehşeti yaşadı. O onlar kameraya yansıdı.

Kaza, geçen perşembe günü saat 19.40 sıralarında Güngören’de meydana geldi. İHA'nın haberine göre, otomobil sürücüsü sokak arasından caddeye doğru seyretmeye başladı. Kısa bir süre sonra caddeye ulaşan otomobile, seyir halinde olan bir servis minibüsü çarptı. Çarpma sonucu kontrolden çıkan otomobil o esnada elinde poşetlerle evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

ARACA ÇARPIP KALDIRIMA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle kadın park halindeki araca çarparak kaldırıma savruldu. Kaza sonucu kadın ağır şekilde yaralandı. Kazanın ardından minibüsün, otomobilin şoförleri ve çevredeki vatandaşlar koşarak kadının yanına geldi. Kadına müdahale eden vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ve otomobil sürücüsünün yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Tüm bu yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.