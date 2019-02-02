İstanbul Kuzey Marmara otoyolunda hafriyat kamyonunun LPG tankerine çarpması sonucu yaşanan kazada kamyon şoförü hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre kaza, akşam saatlerinde Kuzey Marmara otoyolu İkitelli mevkii Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, LPG tankerine çarptı. Çarpmanın ardından hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

SIZINTI KORKUSU

İtfaiye erleri yangına köpükle müdahale ederken, polis ekipleri de gaz tankerinde yaşanabilecek olası bir patlamaya karşın yoğun güvenlik önlemi aldı. Otoyolun Atatürk Havalimanı istikameti trafiğe tamamen kapatıldı. Kaza sonrası vatandaşlar tarafından yanan araçtan çıkarılan sürücü Bahattin Albayrak, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hurdaya dönen tanker ve yanan hafriyat kamyonunu kaldırma çalışmaları gece saatlerine kadar sürdü. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe yeniden açıldı.