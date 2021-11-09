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İzmir'de iki araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

FECİ KAZA! İzmir'de iki araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - HABERLER
İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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AA

İzmir-Ankara karayolu Bağyurdu Mahallesi Kavşağı'nda, sürücüleri henüz belirlenemeyen 45 SA 4468 ve 45 AC 585 plakalı hafif ticari araçlar çarpıştı.

Yaklaşık 15 yolcunun bulunduğu 35 MKU 50 plakalı otobüs ise sürücüsünün kaza nedeniyle araçla manevra yapması sonucu yoldan çıkıp kaldırıma çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada, 45 AC 585 plakalı hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan, ismi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti.

Hafif ticari araçlardaki Caner Şen (25), Kahraman Erdoğdu (50) ve Sevgi Ayçelik (58) ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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