Feci kazada hayatını kaybetti

İHA

Rize'de, bariyerlere çarpan aracın sürücüsü Nuri Özbulut (71) hayatını kaybetti, 1 yaralandı.

Kaza, Çayeli ilçesinde saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Pazar istikametinden Rize Çayeli istikametine giden Nuri Özbulut (71) kontrolündeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karayolunu kavşaktan ayıran bariyerlere çarptı.

Feci kazada, çarpmanın etkisiyle aracın ön kısmından giren bariyer arkasından çıktı. Kazada sürücü Nuri Özbulut ve Erol K. Çayeli Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sürücü Özbulut olay yerinde hayatını kaybederken, Erol K. ise 112 Acil Sağlık servisi ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.