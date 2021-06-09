Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaFeci olay! 5 yaşındaki çocuğa yıldırım isabet etti - Haberler
ABONE OL

Yozgat'ta yıldırım isabet eden 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yıldırım isabet eden 5 yaşındaki Ayşe Özçay, yaşamını yitirdi

Feci olay! 5 yaşındaki çocuğa yıldırım isabet etti - Haberler
AA

Alınan bilgiye göre, Dereçiftlik köyünde bağ evinin önünde mantar temizleyen ailesiyle bulunan 5 yaşındaki Ayşe Özçay, yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

AA'nın haberine göre, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Aydıncık Devlet Hastanesine kaldırılan Özçay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özçay, Dereçiftlik köyünde kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verildi.

Cenaze törenine Özçay'ın ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Ziya Polat, Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve vatandaşlar katıldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: LÖSEV midibüsü devrildi: 25 yaralı - Haberler
GÜNDEMLÖSEV midibüsü devrildi: 25 yaralı
Bakan Akar'dan yerli savunma sanayi vurgusu! Son dakika haberleri
GÜNDEMBakan Akar'dan yerli savunma sanayi vurgusu
2021 LGS taban puanları açıklandı mı? LGS yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır? Taban puan ve tavan puan far
GÜNDEM2021 LGS taban puanları açıklandı mı?
İğrenç olayda tahliye kararı - Haberler
GÜNDEMİğrenç olayda tahliye kararı
Koronavirüs geçirenler ne zaman aşı olacak? Covid 19 olanlar ne zaman aşı olur, kaç doz?
GÜNDEMKoronavirüs geçirenler ne zaman aşı olacak?
Tartıştığı eltisini sopayla döverek hastanelik etti
GÜNDEMEltisini hastanelik etti
SON DAKİKA! Felaketler art arda geldi: 9 yaralı...
GÜNDEMKayseri'de trafik kazaları! Yaralılar var
2021 LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB açıkladı: LGS sonuç açıklanma tarihi hangi gün?
GÜNDEM2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Genç kadın girdiği gölde boğuldu
GÜNDEMHalime, girdiği gölde boğuldu
Düğün salonuna yıldırım isabet etti - Haberler
GÜNDEMDüğün salonuna yıldırım isabet etti