Arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı! 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, kentte bir kıraathanede, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında taraflar silahlarla birbirlerine ateş açtı.

AA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi. Polisin kavgaya müdahale etmesinin ardından sağlık ekipleri Süleyman Yel'in (40) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar, Abdülkadir Yel (46) ile S.Y. (17) Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.