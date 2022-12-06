Feci yangın! Ölümden saniyelerle kurtuldular

Kağıthane'de 4 katlı binanın 3'ncü katında yangın çıktı. Yangında binada mahsur kalan biri çocuk 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilen yangında, apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla mahsur kalan 4 kişiyi dışarı çıkardı. Ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle dumanlar 4'ncü katı da sardı. Apartmanın en üst katındaki dairede yaşayan biri çocuk 4 kişi ise mahsur kaldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dumandan etkilenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangında 3'ncü kattaki daire kullanılamaz hale gelirken, polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Apartman sakini Ömer Kele, "Biz aşağıda çalışıyorduk, bağırışlar duyduk. Dışarı çıktık, yoğun duman vardı. Üst katta bir aile vardı, 4-5 kişiler.Çocuk da vardı aralarında. İtfaiyeciler kurtardı" dedi.