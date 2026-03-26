        Haberler Ekonomi Para Fed 3 yıldır zararda - Para Haberleri

        Fed 3 yıldır zararda

        ABD Merkez Bankası (Fed), 2025'te 18,7 milyar dolar ile üst üste üçüncü yılda faaliyet zararı bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 10:27 Güncelleme:
        Fed 3 yıldır zararda

        Banka, 2025 yılına ilişkin denetimli mali tablolarını yayımladı. Buna göre, Fed'in faaliyet zararı geçen yıl 18,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

        Banka, 2023'te 114,3 milyar dolar, 2024'te de 77,6 milyar dolarlık faaliyet zararı açıklamıştı. Geçen yıl Fed'in zararının azalması dikkati çekti.

        Fed, en son 2022'de kâra geçmiş ve 58,8 milyar dolarlık kâr bildirmişti.

        Bankanın faiz giderleri, geçen yıl 167,4 milyar dolara düştü. Bu tutar, 2024'te 226,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

        Faiz gelirleri ise 2024'teki 158,8 milyar dolar seviyesinden geçen yıl 155,3 milyar dolara geriledi.

        Fed, 2020 ve 2021 yıllarında etkili olan Kovid-19 salgının ardından 2022 ve 2023'te yükselen enflasyonu kontrol altına almak amacıyla faiz oranlarını artırmıştı.

        Banka, Eylül 2024'te faiz indirimlerine başlamış, Aralık 2025'e kadar toplam 175 baz puanlık gevşemeye gitmişti.

        Karadeniz'de Türk tankerinde patlama!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Dünyanın enerji güvenlik ağı çöküyor"
        WSJ: ABD iki İranlı ismi hedef listesinden çıkardı
        Kaldırımdaki yıldıza protesto
        Altın için petrole bakın
        "Trump savaşa hızlıca son vermek istiyor"
        Uyuşturucu soruşturması! 14 kişi adliyede
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        4 yaşındaki oğlunu katletti! İlçe çöplüğüne attı... "İyi halli" anne!
        "Moralim bozuk, konuşmayalım"
        İyiden iyiye koptu
        'Evlilik' sinyali
        "15-18 yaş çocuklara indirim uygulanmamalı"
        Tüp bebek tedavisinde SGK desteği
        Spor yapmadan kalıcı zayıflamak mümkün mü?
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası