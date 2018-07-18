İşte Fed Başkanı Powell'in sunumunda öne çıkan satır başları;

"Güçlü bir istihdam piyasası ve hedefimize yakın bir enflasyon ve risk görünümünün nispeten dengelenmiş olmasıyle birlikte Federal Açık Piyasa Komitesi federal faiz oranlarını - şimdilik - kademeli olarak yükseltmeye devam etmenin en iyi yol olduğunu düşünüyor".

"Çok yavaş yükseltmek enflasyonu yükseltebilir. Çok hızlı yükseltmek ekonomiyi zayıflatabilir ve enflasyon hedefin altında kalabilir.

"Hangisi daha uygun diye bulmaya çalışıyoruz ve güncel verilerle bu politikaları izliyoruz."

"Plan bilançoyu zamanla ağırlıklı Hazine varlıklarından oluşan bir bilançoya çevirmek. Öngörüm ve tahminim bunun üç dört yıl sürmesi.

"Tabii ki bir noktadan sonra bilançoyu küçültmeye son vereceğiz.

"QE süresince kamuoyunun istediği doların güçlenmesiydi - ki bu hayli gerçekleşti. Rezervlerin artırılması istendi, bu oldu.

"Bence şu anda da varlık alımlarına olan talebin ne olacağını göreceğiz.

"Hedeflerimiz ile ilgili açık ve net bir politika izliyoruz.

"Para politikası herkesi etkiliyor ve kimseyi suiistimal etmemeli.

"Amerikalıların iş bulması ve enflasyon Fed'in hedeflerine yakın seyrediyor.

"Şubat'taki sunumumdan bu yana istihdam sıkılaştı enflasyon yükseldi.

"Son enflasyon verisi özellikle benzin ve yakıt fiyatlarıyla yükseldi.

"Bu yıl her ay 2017 aylık ortalamasının üzerinde istihdam yaratıldı.

"İşsizlik yüzde 4.1'e düşerek son 20 yılın en düşük düzeyine indi.

"İş gücüne katılım 2013´ten bu yana çok değişmedi, bu da güçlü istihdam sayesinde oldu.

"Başka bir iyi haber de işgücü piyasasından geldi.

"Afro Amerikan ve Hispanik işsizlik oranları son yıllarda sert düştü.

"İşsizlik oranı daha yüksek seyreden gruplar, son iyileşmelerden daha çok yararlandı.

"Veriler sıkı istihdamın yanında güçlü bir büyümeyi de gösteriyor; ilk çeyrekte yüzde 2.0 büyüdü.

"İkinci çeyrekte ise büyüme ciddi oranda bunun üzerinde olması bekleniyor.

"Hane halkı ekonomik beklentisi çok daha iyi bir durumda.

"Konut inşaatları bu yıl çok artmadı.

"Uzun bir süre hedefin altında seyreden enflasyon (CPI) Mayıs sonunda yüzde 2.3 ile hedefe ulaştı.

"Manşet enflasyon yakıt ve enerji fiyatlarında artışla arttı; bu nedenle, çekirdek enflasyona da bakıyoruz.

"Çekirdek enflasyon Mayıs´ta biten son 12 ayda yüzde 2.1 oldu.

"FOMC uygun para politikalarıyla istihdam güçlü seyredecek ve enflasyon yüzde 2.0´ye yakın kalacak.

"Faiz oranları büyümeyi destekledi.

"Finansal durumumuz kriz dönemine göre çok daha iyi.

"Federal vergi indirimleri muhtemelen devam edecek.

"Ekonomik görünüm yurtdışında da güçlü görünüyor.

"Bu bahsettiğim tabii ki gerçekleşmesi en güçlü olarak gördüğümüz ihtimal. Gelecek aylarda gidişatın değişme ihtimali de her zaman baki.

"Ticaret savaşı tartışmalarının ekonomi üzerindeki sonuçları öngörmek zor.

"Güçlü ekonomik büyüme, riskleri dengeliyor.

"FOMC bir süredir desteğini kademeli olarak azaltıyor. Yani ekonominin krizden iyileşmesi için verdiğimiz desteği yavaş yavaş çektik.

"Federal çeyrek puan yükselterek son iki toplantıda hedefi yüzde 2.0´ye yükselttik.

"Yüzde 2.0 hedefine yaklaştık ve hedefimiz bu civarda tutmak; bazen üzerinde, bazen altında olacak.

"FOMC kademeli faiz artışını sürdürmenin en iyi yol olduğuna inanıyor.

"Faizleri çok yavaş yükseltmek, finansal piyasalara, hızlı yükseltmek de enflasyona etki yapabilir."

"Bunu ekonominin seyrini bozmadan yapmamız gerekiyor.

"Hazine ve mortgage borçlarımızı azaltmaya başladık.

"Enflasyon yüzde 2´nin altında ve üstünde simetrik seyredebilir.

"İşsizlik düşük düzeyde ve düşmeye devam edecek.

"Ücretler birkaç yıl öncesine göre daha hızlı yükseliyor. Hala kriz öncesi düzeyde değil.

"Üretkenlik oranı son yıllarda biraz düşük.

"Güçlü bir istihdam piyasası ve hedefimize yakın bir enflasyon ve risk görünümünün nispeten dengelenmiş olmasıyle birlikte Federal Açık Piyasa Komitesi federal faiz oranlarını - şimdilik - kademeli olarak yükseltmeye devam etmenin en iyi yol olduğunu düşünüyor".

"Çok yavaş yükseltmek enflasyonu yükseltebilir. Çok hızlı yükseltmek ekonomiyi zayıflatabilir ve enflasyon hedefin altında kalabilir.

"Hangisi daha uygun diye bulmaya çalışıyoruz ve güncel verilerle bu politikaları izliyoruz."

"Plan bilançoyu zamanla ağırlıklı Hazine varlıklarından oluşan bir bilançoya çevirmek. Öngörüm ve tahminim bunun üç dört yıl sürmesi.

"Tabii ki bir noktadan sonra bilançoyu küçültmeye son vereceğiz.

"QE süresince kamuoyunun istediği doların güçlenmesiydi - ki bu hayli gerçekleşti. Rezervlerin artırılması istendi, bu oldu.

"Bence şu anda da varlık alımlarına olan talebin ne olacağını göreceğiz."





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