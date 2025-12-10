FED yılın son faiz kararını duyurdu. FED Aralık ayı faiz toplantısını 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdi. Toplantının ardından FED'in faiz konusunda nasıl bir tutum izlediği, faizlerin düşüp düşmediği gündemin ana maddelerini oluşturdu. Hatırlanacağı gibi FED, son toplantıda beklentiler doğrultusunda 25 baz puan indirime giderek politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığına çekmişti. Peki, FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi bırakıldı? İşte FED faiz kararı...