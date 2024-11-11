Fed kararı kapsamında, Gözler Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi. Bilindiği gibi, ABD Merkez Bankası PPK toplantı takvimine göre bu yıl 8 toplantı gerçekleştiriliyor. Kasım ayı Fed faiz kararı beklentileri, kararların açıklanacağı tarih ve konuyla ilgili ayrıntıları sizler için haberimizde derledik. İşte Fed faiz toplantısı ve kararları hakkında soruların yanıtları...