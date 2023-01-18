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FED toplantı tarihleri: Ocak 2023 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı toplantısı için heyecanlı bekleyiş başladı. Küresel piyasalar Fed faiz kararını bekliyor. Gözler Ocak 2023 Fed faiz toplantısına çevrilmiş durumda. Son Fed toplantısında politika faizi 50 baz puan artırılarak yüzde 4,25-4,50 olarak belirlenmişti. Ekonomi gündemini takip edenler için Fed faiz kararı beklentisini haberimizde bir araya getirdik. İşte Fed faiz toplantı tarihi...

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  • FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ocak 2023 ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı ne zaman ve saat kaçta?

    ABD Merkez Bankası faiz kararı için gözler Fed Başkanı Powell'in açıklamasına çevrilmiş durumda. Fed, geçtiğimiz yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Fed faiz toplantı tarihleri...
  • FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ocak 2023 ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı ne zaman ve saat kaçta?

    YILIN İLK FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

    2023 yılının ilk Fed faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. 
  • FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ocak 2023 ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı ne zaman ve saat kaçta?

    2023 OCAK FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Fed Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı, 2023 Ocak FED faiz kararını açıklaması bekleniyor.
  • FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ocak 2023 ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı ne zaman ve saat kaçta?

    FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

    Analistler, tutanaklardaki olası ipuçlarının para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasına yardımcı olabileceğini kaydederek, nihai faiz oranına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

    Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in yüzde 70 ihtimalle şubatta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artırım ihtimali de yüzde 30 olasılıkla güçlü kalmaya devam ediyor.
  • FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ocak 2023 ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı ne zaman ve saat kaçta?

    FED 2023 TOPLANTI TARİHLERİ

    31 Ocak - 1 Şubat

    21-22 Mart

    2-3 Mayıs

    13-14 Haziran

    25-26 Temmuz

    19-20 Eylül

    31 Ekim - 1 Kasım

    12-13 Aralık

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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