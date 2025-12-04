Fed faiz kararı için başlayan geri sayım sonrası piyasaların son durumu merak ediliyor. Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin gelecek hafta faiz indirimine gidilebileceği beklentisini güçlendirmesine karşın, küresel jeopolitik ve mali gelişmeler risk iştahını sınırlıyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, piyasa beklentileri ne yönde?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED, yılın son faiz kararını 9-10 Aralık 2025 tarihinde açıklayacak. Faiz kararı 10 Aralık 2025 saat 21.00'de belli olacak.

FED YILIN SON FAİZ KARARINA İNDİRİME GİDECEK Mİ?

ABD'de 43 gün süren ülke tarihinin en uzun hükümet kapanmasının ardından açıklanan ve ılımlı gelen enflasyon ile istihdam verileri Fed'in faiz indirim beklentilerini güçlendiriyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay 25 baz puan faiz indirimine gitmesi ihtimali yüzde 86 seviyesinde bulunurken, Fed yetkilileri bankanın izlemesi gereken yol haritası konusunda ayrışmış durumda bulunuyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr ve Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee öncülüğündeki Fed yetkililerinin bir kısmı enflasyonla mücadele sürecinin sekteye uğramaması için Fed'in temkinli olması gerektiğini ve daha fazla veri görmek istediklerini belirtirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran ve New York Fed Başkanı John Williams'ın da aralarında bulunduğu yetkililerin bir kısmı da faiz indirimleri için uygun ortamın oluştuğu ve indirimi desteklediklerini ifade ediyor.