Piyasaların gözü bu toplantıda! FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Eylül ayı FED faiz toplantısı için bekleyiş başladı. Küresel piyasalar tarafından yakından takip edilecek FED faiz toplantısının tarihi ve saati belli oldu. Hatırlanacağı gibi son olarak temmuz ayında gerçekleşen toplantıda, beklentiler doğrultusunda politika faizini 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde, faizler düşecek mi? İşte 2025 Eylül FED faiz toplantısı tarihi...
ABD Merkez Bankası (Fed) Eylül ayı faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Son olarak, Fed Başkanı Jerome Powell, ağustos ayında gerçekleşen Sempozyum'nda yaptığı konuşmada faiz indirimi sinyali vermişti. Eylül ayında gerçekleşecek toplantıda FED'in faiz konusunda nasıl bir tutum izleyeyeceği altın ve döviz yatırımcıları tarafından yakından takip edilecek. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde, faizler düşecek mi?" İşte Fed faiz toplantısının gerçekleşeceği tarih...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed, 16-17 Eylül tarihinde toplantı yapacak ve Fed faiz kararı 17 Eylül saat 21.00'de açıklanacak.
2025 TEMMUZ FED FAİZ KARARI NE OLDU?
ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in beşinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.
Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.
FED'DE İNDİRİM BEKLENTİSİ
ABD yönetiminin korumacı ticaret tutumuna paralel enflasyon risklerindeki artış merkez bankasının karar alma noktasında işini zorlaştırırken, Bankanın 9 ay sonra ilk faiz indirimine gitmesi bekleniyor.
Fed politika faizini sabit tuttuğu son toplantının politika metninde, enflasyonun bir miktar yüksek seyretmeye devam ettiğini kaydetmişti. Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri Michelle Bowman ve Christopher Waller söz konusu kararın alındığı toplantıda 25 baz puan indirime gidilmesinden yana olduklarını belirtmişti.
Son olarak, Fed Başkanı Jerome Powell, ağustos ayında Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada faiz indirimi sinyali vermişti.
Analistler, bazı Fed üyelerinin güvercin tutumu ve son zamanlarda Banka yetkilerinden alınan sinyallerin eylül ayında Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini belirterek, söz konusu adımın hükümetin Fed üzerindeki baskısını da bir nebze azaltabileceğini kaydetti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in 17 Eylül'de politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,25-4,00 aralığına çekmesi yüzde 87 ihtimalle fiyatlanıyor.
Öte yandan, 3 Eylül'de yayımlanacak Fed'in Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporu da yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.