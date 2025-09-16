ABD Merkez Bankası (Fed) Eylül ayı faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Son olarak, Fed Başkanı Jerome Powell, ağustos ayında gerçekleşen Sempozyum'nda yaptığı konuşmada faiz indirimi sinyali vermişti. Eylül ayında gerçekleşecek toplantıda FED'in faiz konusunda nasıl bir tutum izleyeyeceği altın ve döviz yatırımcıları tarafından yakından takip edilecek. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde, faizler düşecek mi?" İşte Fed faiz toplantısının gerçekleşeceği tarih...