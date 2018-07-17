Powell'in ABD Kongresi'ndeki sunumunda öne çıkan satır başları;

"Hedeflerimiz ile ilgili açık ve net bir politika izliyoruz.

"Para politikası herkesi etkiliyor ve kimseyi suiistimal etmemeli.

"Amerikalıların iş bulması ve enflasyon Fed'in hedeflerine yakın seyrediyor.

"Şubat'taki sunumumdan bu yana istihdam sıkılaştı enflasyon yükseldi.

"Son enflasyon verisi özellikle benzin ve yakıt fiyatlarıyla yükseldi.

"Bu yıl her ay 2017 aylık ortalamasının üzerinde istihdam yaratıldı.

"İşsizlik yüzde 4.1'e düşerek son 20 yılın en düşük düzeyine indi.

"İş gücüne katılım 2013´ten bu yana çok değişmedi, bu da güçlü istihdam sayesinde oldu.

"Başka bir iyi haber de işgücü piyasasından geldi.

"Afro Amerikan ve Hispanik işsizlik oranları son yıllarda sert düştü.

"İşsizlik oranı daha yüksek seyreden gruplar, son iyileşmelerden daha çok yararlandı.

"Veriler sıkı istihdamın yanında güçlü bir büyümeyi de gösteriyor; ilk çeyrekte yüzde 2.0 büyüdü.

"İkinci çeyrekte ise büyüme ciddi oranda bunun üzerinde olması bekleniyor.

"Hane halkı ekonomik beklentisi çok daha iyi bir durumda.

"Konut inşaatları bu yıl çok artmadı.

"Uzun bir süre hedefin altında seyreden enflasyon (CPI) Mayıs sonunda yüzde 2.3 ile hedefe ulaştı.

"Manşet enflasyon yakıt ve enerji fiyatlarında artışla arttı; bu nedenle, çekirdek enflasyona da bakıyoruz.

"Çekirdek enflasyon Mayıs´ta biten son 12 ayda yüzde 2.1 oldu.

"FOMC uygun para politikalarıyla istihdam güçlü seyredecek ve enflasyon yüzde 2.0´ye yakın kalacak.

"Finansal durumumuz kriz dönemine göre çok daha iyi.

"Federal vergi tahsilatları iyi.

"Ekonomik görünüm yurtdışında da güçlü görünüyor.

"Ticaret savaşı tartışmalarının ekonomi üzerindeki sonuçları öngörmek zor.

"Güçlü ekonomik büyüme, riskleri dengeliyor.

"FOMC bir süredir desteğini kademeli olarak azaltıyor.

"Federal çeyrek puan yükselterek son iki toplantıda hedefi yüzde 2.0´ye yükselttik.

"Yüzde 2.0 hedefine yaklaştık ve hedefimiz bu civarda tutmak; bazen üzerinde, bazen altında olacak.

"İşsizlik düşük düzeyde ve düşmeye devam edecek.

"Ücretler birkaç yıl öncesine göre daha hızlı yükseliyor.

"Üretkenlik oranı son yıllarda biraz düşük.

"FOMC kademeli faiz artışını sürdürmenin en iyi yol olduğuna inanıyor.

"Faizleri çok yavaş yükseltmek, finansal piyasalara, hızlı yükseltmek de enflasyona etki yapabilir."





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