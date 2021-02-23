Küresel piyasalarda gözler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün tamamlanacak olan para kurulu toplantısına çevrildi. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklandı. Peki Bugün FED toplantısı saat kaçta?
FED TOPLANTISI NE ZAMAN?
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 İngiltere, aralık ayı işsizlik oranı
13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi
18.00 ABD, şubat ayı tüketici güven endeksi
22.00 ABD, Fed'in toplantı tutanakları
FED toplantıları 16-17 Mart, 27-28 Nisan, 15-16 Haziran, 27-28 Temmuz, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık tarihlerinde yapılacak.
FED BAŞKANI KONUŞMASI...
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün ve yarın Senato'da yapacağı sunumlar yatırımcıların odağında bulunuyor.
Bugünün veri takviminde Avro Bölgesinde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksinin öne çıktığını kaydeden analistler, Fed Başkanı Powell'ın yarıyıllık Para Politikası Raporu’na ilişkin Senato'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı sunumun takip edileceğini ifade etti.
YORUMLAR