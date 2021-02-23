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FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? - FED Başkanı Powell açıklaması ne zaman?

Küresel piyasalarda gözler FED toplantısına çevrilmiş durumda. ABD Merkez Bankası (FED) bugünkü toplantı ile beraber faiz kararını açıklayacak. Peki Bugün FED toplantısı ne zaman, saat kaçta ve FED Başkanı Powell açıklaması ne zaman? İşte döviz kurlarını da etkileyecek konuyla ilgili tüm ayrıntılar...

FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? - FED Başkanı Powell açıklaması ne zaman?

Küresel piyasalarda gözler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün tamamlanacak olan para kurulu toplantısına çevrildi. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklandı. Peki Bugün FED toplantısı saat kaçta?

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, aralık ayı işsizlik oranı

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi

18.00 ABD, şubat ayı tüketici güven endeksi

22.00 ABD, Fed'in toplantı tutanakları

FED toplantıları 16-17 Mart, 27-28 Nisan, 15-16 Haziran, 27-28 Temmuz, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık tarihlerinde yapılacak.

FED BAŞKANI KONUŞMASI...

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün ve yarın Senato'da yapacağı sunumlar yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bugünün veri takviminde Avro Bölgesinde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksinin öne çıktığını kaydeden analistler, Fed Başkanı Powell'ın yarıyıllık Para Politikası Raporu’na ilişkin Senato'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı sunumun takip edileceğini ifade etti.

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