ABD Merkez Bankası ( Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed yetkililerinin resesyon olasılığının yüksek olmadığını düşündüklerine dikkat çekti.

Mississippi Valley Üniversitesi´nde konuşan Powell, ulusal ölçekteki ekonomik verilerin ABD ekonomisinin "iyi" durumda olduğunu gösterdiğini söyledi.

Powell geçtiğimiz hafta Washington´da eğitimcilerle bir araya geldiği toplantıda da ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu belirtmişti.

Öte yandan, Kansas City Fed Başkanı Esther George, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçmişteki faiz artırımlarının ekonomiyi ne kadar yavaşlattığını değerlendirmek için faiz artırımlarına ara vermesini desteklediğini söyledi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bu yılki oy verme hakkı olan üyelerinden olan George, "Bir adım geriye çekilip ne olduğunu görelim" dedi.

Kansas City'de konuşan George, Fed'in faizleri artırmaya şu an için hazır olmadığı yönünde geçen ay verdiği sinyali desteklediğini söyledi.

Konuşmasında Fed Başkanı Powell'in faiz artırımlarına ara verilmesine getirdiği açıklamayı yineleyen George, enflasyon baskılarının çok güçlü görünmediğini, ancak global ekonominin gücü konusunda endişeler olduğunu vurguladı.

ABD Cleveland Merkez Bankası (Fed) Başkanı Loretta Mester, ekonomide güçlü enflasyon baskısına ilişkin bir kanıt olmadığını söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nötr faiz oranına yaklaştığının altını çizen Mester, Fed'in sürdürdüğü para politikasının, eğrinin arkasında veya önünde kaldığına ilişkin bir işaret bulunmadığını da vurguladı.

Cincinnati'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Mester, düşük enerji fiyatlarının etkisi ile enflasyonun yılın ilk bölümünde yüzde 2.0'nin altında hareket etmesinin muhtemel göründüğünü, ancak trend enflasyonun Fed'in hedefini yakaladığına dikkat çekti.

Fed'in bilançosunu daraltmasının finansal piyasalarda bozulmalara neden olduğuna ilişkin kanıt da görmediğini belirten Mester, Fed'in bilançonun normalleştirilmesine ve bilanço daraltmanın sona erdirilmesine yönelik planlarını önümüzdeki toplantılarda sonuçlandırmasının beklendiğini ekledi.

Mester, Fed'in finansal kriz sırasında aldığı trilyonlarda dolar tutarında tahvili kademeyi olarak azaltmasının bazı finansal varlıklar için talebi azalttığı değerlendirmesine karşı çıkarak, "Bilanço daraltma kademeli, yavaş yavaş yapılıyor, piyasalarda probleme yol açmıyor. Bilanço daraltmanın finansal piyasalarda bozulmalara neden olduğuna ilişkin de bir kanıt yok" diye açıkladı.

ABD ekonomisinin 2019'da iyi performansını devam ettireceğini öngören Mester; buna karşılık, büyümenin biraz yavaşlayabileceği uyarısı yaptı.