Fedon, yıllardır vazgeçmediği slip mayosuyla fotoğraf çektirip sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü şarkıcı, fotoğrafın altına "Gerçek mayonun son temsilcisi" notunu düştü.
Fedon'un paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
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