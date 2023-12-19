Felçli hastayı yeniden ayağa kaldırdılar

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı ameliyat, 24 yaşındaki felçli genci yeniden ayağa kaldırdı. Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Burak Tamtekin ve ekibi tarafından yapılan zorlu ameliyat neticesinde, kalp iç zar iltihabı olan ve oluşan iltihap sebebiyle sağ tarafı felç geçiren 24 yaşındaki hasta, yeniden ayağa kalktı.

RİSKLİ AMELİYAT

Genç hastanın yapılan tetkiklerinde kalp iç zar iltihabı oluştuğu, mitral kapak yaprakçığının çürüdüğü ve bölgede pıhtılar oturduğu tespit edildi. Her kalp atımında vücudunun farklı bölgelerine pıhtılar attığı için hayati risk taşıyan hasta, acil olarak ameliyata alındı. Vücuttaki pıhtıları devam eden hastanın hem felçli olması hem de diğer hayati değerlerin olması gerekenin çok altında olmasına rağmen Dr. Burak Tamtekin büyük bir risk alarak hastayı ameliyata aldı.

Hastanın kalp kapağı değiştirilerek vücuttaki tüm pıhtılar temizlendi. Hastanedeki 20 günlük tedavi sürecinin ardından sağ kol ve bacağını oynatmaya başladı. Bir süre serviste gözetim altında tutulan hasta taburcu edildi.

"HİKAYESİ KÖTÜ BAŞLADI AMA İYİ BİTTİ"

Dr. Burak Tamtekin, "Salim bizim en genç hastamız. Hikayesi kötü başladı ama iyi bitti. Vücuda pıhtı atmadan müdahale edilse çok iyi olacaktı ama bu şekilde de olsa hayata yeniden tutundu" dedi.