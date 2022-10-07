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Fenerbahçe - AEK Larnaca maçının yazar yorumları

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. haftasında Fenerbahçe, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı 2-0 yendi. Batshuayi ve Mamas'ın kendi kalesine attığı gollerle 3 puana uzanan Fenerbahçe haftayı lider tamamladı. Spor yazarları da sarı-lacivertlilerin aldığı görkemli galibiyeti değerlendirdi

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  • "DEVRE ARASINDA FERGUSON TEDAVİSİ..." Fenerbahçe - AEK Larnaca maçının yazar yorumları

    MEHMET DEMİRKOL: HER ŞEYİ DOĞRU YAPTILAR

    Batshuayi’nin, Rossi’nin pasıyla golü buluşu, Fenerbahçe’nin kendi savunma sisteminin açığını yakalaması aslında. Larnaka da takım boyunu kısa tutma konusunda ısrarlı bir ekip. Rossi’nin son vuruşlarda dün yaşadığı tedirginliği attığı bu pasta yaşamaması Fenerbahçe açısından güzel. Savunma 4’lüsü ile orta saha arasını Crespo ve İsmail’in merkezini oluşturduğu ekip her seferinde mükemmel doldurdu. 

     
  • "DEVRE ARASINDA FERGUSON TEDAVİSİ..." Fenerbahçe - AEK Larnaca maçının yazar yorumları

    beceriksizliği de maçın hep dengede kalmasına yol açtı. Maçın ruhunu şöyle anlatabiliriz sanırım: Larnacalı oyuncular maçı 7-0 kaybetmişler gibi hissediyorlardır. Ve Jesus da takımıyla hem gurur duyup hem de neden bu kadar stresli bir maç yaşadık yaşadık diyordur. Fenerbahçe’nin ceza sahası dışında her şeyi yüzde yüz doğru yaptığı bir maçtı. Bu zaten yetiyor. (FANATİK)
  • "DEVRE ARASINDA FERGUSON TEDAVİSİ..." Fenerbahçe - AEK Larnaca maçının yazar yorumları

    ERCAN GÜVEN: FENERBAHÇE HAK ETTİĞİ FARKI YAPAMADI

    Geride kurduğu kalabalık savunma ile Fenerbahçe’yi pek alışık olmadığı set oyununa zorlayan rakip, yediği gole kadar maçın tek kale oynanmasına izin verdi ama ceza alanına yapılan tüm ortalarda topa ilk dokunan olunca, olağanüstü oynayan kalecisi Piric 45 dakikada 4, 90 dakikada 8 gol kurtarınca Fenerbahçe’nin güzel futbolu hak ettiği farkı yapamadı.

     
  • "DEVRE ARASINDA FERGUSON TEDAVİSİ..." Fenerbahçe - AEK Larnaca maçının yazar yorumları

    İkinci gol tam anlamıyla Fenerbahçe’nin AEK Larnaka ceza alanında yaptığı baskının ödülüydü ve serbest vuruştan gelen ortaya en son dokunup kendi kalesine gönderen rakipti. Normal sürenin bitmesine 4 dakika kala Serdar Aziz ile birlikte oyuna giren Arda bir dakika geçmeden şık gol denemesiyle alkışlayan tribünlere yanıt verdi sanki. Çok özel bir ilişki var Arda ile tribün arasında. Fenerbahçe için güzel bir geceydi. (MİLLİYET)
  • "DEVRE ARASINDA FERGUSON TEDAVİSİ..." Fenerbahçe - AEK Larnaca maçının yazar yorumları

    GÜRCAN BİLGİÇ: ÇEKİLİN YOLDAN

    Tribünlerin sıcaklığı ile birlikte maçın havası da kendine geldi. Normalde "altı rotasyona rağmen" dememiz lazım ama "rotasyon" oyuncuları maçın kahramanı olarak alkışların efendisi oldular. İlk yarı bittiğinde kaçan pozisyonları veya Batshuayi'nin golünü yazmak var ama detayda 300'e yakın pas var. Maçı sadece tek yönlü yapmadı İsmail Yüksek – Crespo orta sahası, Larnaca için de çözümsüz hale getirdi.
  • "DEVRE ARASINDA FERGUSON TEDAVİSİ..." Fenerbahçe - AEK Larnaca maçının yazar yorumları

    Topu geriye kapma süresinin dokuz saniyelerin altına girdiği bir süreçti muhtemelen. Rakibi sürekli topun peşinde koşturdular. Rossi'nin biraz dikkatli olması, tabelada bambaşka bir rakam yazdırırdı. Ama Onun girdiği pozisyonlara da başkasının isim yazması zor. Rennes'in son dakikalarda kazanmasıyla, biraz üzüldük ama Fenerbahçe averajının da adını koydu grup liderliğine. Hadi bakalım, çekilin yoldan… (FOTOMAÇ)
  • "DEVRE ARASINDA FERGUSON TEDAVİSİ..." Fenerbahçe - AEK Larnaca maçının yazar yorumları

    ÖMER ÜRÜNDÜL: CRESPO VE İSMAİL ÇOK İYİYDİ

    Fenerbahçe yüksek tempolu yoğun baskılı bir 45 dakika sergiledi. Takım presi yine üst düzeydeydi. Ama AEK Larnaca geride alan daraltan bir savunma kurgusu uyguluyor. Hücum prese takılmamak için de geride hiç pas yapmayıp ileriye doğru uzun top kullanıyorlardı. Bu yüzden Fenerbahçe sürekli yerleşmiş savunmaya karşı hücum etmek zorunda kalıyordu.

     
  • "DEVRE ARASINDA FERGUSON TEDAVİSİ..." Fenerbahçe - AEK Larnaca maçının yazar yorumları

    Ben Jorge Jesus'un dün geceki takım tertibini doğru buldum. 4-2- 1-3 sistemi yapıya uygundu. Bilhassa Rossi ve Emre gibi iki kanat forveti vardı. Lincoln biraz yerini terketse de forvet arkası oynaması doğru tercihti. En iyi oyuncular kimdi diye düşünürsek, ben Crespo ve İsmail diyorum. İngiliz hakemde mükemmel bir yönetim gösterdi. (SABAH)
  • "DEVRE ARASINDA FERGUSON TEDAVİSİ..." Fenerbahçe - AEK Larnaca maçının yazar yorumları

    ENGİN VEREL: BİR EŞİK DAHA AŞILDI

    Fenerbahçe'nin kesin favori olduğu bir maç... Ama futbolda 'Büyüklük' kâğıt üzerinde değil, sahada belli oluyor. Fenerbahçe'de Jorge Jesus yine bizi şaşırtmamış ve ilk 11'de radikal değişikliklere imza atmıştı. Taraftarını da arkasına alan Fenerbahçe, mücadeleye beklenen agresif baskıyla başladı. Rakibin aynı şekilde karşılık verme isteği olsa da gücü yoktu.
  • "DEVRE ARASINDA FERGUSON TEDAVİSİ..." Fenerbahçe - AEK Larnaca maçının yazar yorumları

    Oyuncuların performansını tek tek değerlendirmek doğru değil ama smail'den özel olarak söz etmenin bir ihtiyaç olduğunu belirtmek durumundayım. Bu genç çocuk, Fenerbahçe'nin orta sahasına müthiş dinamizm getiriyor, adeta takımın ruhu. Yüreğini ortaya koyuyor koymasına ama bunu yaparken de aklını-mantığını da koyuyor. Akıllı ve doğru işler yapmaya devam ederse Fenerbahçe için büyük kazanç olacak kanaatindeyim. Fenerbahçe çok daha farklı da kazanabilirdi ama hedefe giden yolda bir eşiği daha aşmak önemliydi. Başardı. Tebrikler... (AKŞAM)
  • "DEVRE ARASINDA FERGUSON TEDAVİSİ..." Fenerbahçe - AEK Larnaca maçının yazar yorumları

    MEHMET ALİ SABUNCU: ADAM OYNATIYOR

    UEFA Avrupa Ligi’nde rakip kontratak futboluyla adından söz ettiren Larnaca takımıydı. Jorge Jesus rakibine göre kadroyu şekillendirerek sahaya çıktı. Bir takım düşünün geçmişte oyundan çıkan oyuncu hocasına sitem ediyor. Hadi şimdi yapsana... İşte hoca farkı. Ben her zaman yerli hocadan yanayım ama iyi hoca yabancı da olsa hakkını yemek olmaz. 

     
  • "DEVRE ARASINDA FERGUSON TEDAVİSİ..." Fenerbahçe - AEK Larnaca maçının yazar yorumları

    Jesus’un Fenerbahçe’si harika. İşte örnek dakika 76... Top ortalanırken, ceza alanına 4 Fenerbahçeli koşuyor. Hırsa bakın. Yerli hocalara sorsak, böyle bir kadro bizde olmadı derler. Bırakın bu işleri, adam oynatıyor. Geç geldi ama kısa zamanda takımı istenilen, rotasyon bile olsa herkesin hırsla oynadığı yarıştığı bir takım haline geldi. (FANATİK)

     
  • "DEVRE ARASINDA FERGUSON TEDAVİSİ..." Fenerbahçe - AEK Larnaca maçının yazar yorumları

    ENGİN KEHALE: JORGE 'GREGORY HOUSE' JESUS

    Jorge Jesus için futbol sanki bir gizem. Sahaya çıkan 11’e her bakıldığında, Portekizlinin bu sefer ne deneyeceğini merak ediyor insan. Biraz Gregory House havası var. Ne diyordu efsane doktorumuz? “Gerçeklik neredeyse her zaman yanlıştır.” Beşiktaş maçında hem sahadaki performanstan hem de kenardan giren oyunculardan beklediğini alamamıştı Jesus. Set oyunundaki üretkenlik sorununu kafasına dert etmiş olacak ki, AEK karşısında bir stoperi kenara çekti, ön tarafa bir oyuncu ekledi.
  • "DEVRE ARASINDA FERGUSON TEDAVİSİ..." Fenerbahçe - AEK Larnaca maçının yazar yorumları

    "BELLİ Kİ ALEX FERGUSON'UN TEDAVİSİNİ KULLANDI"

    Soyunma odasında belli ki Jorge Jesus, Sir Alex Ferguson’un saç kurutma makinası tedavisini kullandı. İkinci yarıya daha diri, daha enerjik ve tempolu başlayan Fenerbahçe 10-15 dakika içerisinde oyunu ilk yarıda yapamadığı kadar rakip ceza sahasına itmeyi başardı. Burada iki bekin ve İsmail’in kendilerini saha içerisinde daha ileride konumlandırmasının rolü büyüktü. Bu baskı en sonunda AEK savunmasında hatayı ve sarı lacivertlilere golü getirdi.
  • "DEVRE ARASINDA FERGUSON TEDAVİSİ..." Fenerbahçe - AEK Larnaca maçının yazar yorumları

    F.Bahçe için artık Kadıköy tekrardan bir kale. Taraftar takıma, takım kendine inanıyor. Oyuncular değişse, oyun içinde istikrar zaman zaman sağlanamasa bile önemli değil. Artık sarı lacivertlileri burada yıkmak için iyi bir takım olmaktan fazlası gerekiyor. (HÜRRİYET)
  • "DEVRE ARASINDA FERGUSON TEDAVİSİ..." Fenerbahçe - AEK Larnaca maçının yazar yorumları
  • "DEVRE ARASINDA FERGUSON TEDAVİSİ..." Fenerbahçe - AEK Larnaca maçının yazar yorumları
  • "DEVRE ARASINDA FERGUSON TEDAVİSİ..." Fenerbahçe - AEK Larnaca maçının yazar yorumları

 

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