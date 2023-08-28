Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Basketbol TKBL Fenerbahçe Alagöz Holding'de başantrenörlük görevine Valerie Garnier getirildi - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Alagöz Holding'de başantrenörlük görevine Valerie Garnier getirildi

        Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Valerie Garnier getirildi. Fransız çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Garnier, 2017-2019 yılları arasında da sarı-lacivertlileri çalıştırmıştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 20:11 Güncelleme: 28.08.2023 - 20:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe'nin yeni başantrenörü Garnier!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Fransız başantrenör Valerie Garnier ile anlaştı.

        Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında da takımımızı çalıştıran Valerie Garnier, 2 Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanmıştı. Başantrenörümüz Valerie Garnier’e 'Fenerbahçe Ailemize tekrar hoş geldin’ diyor, şampiyonluklarla dolu sezonlar diliyoruz. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın 2023-2024 sezonunda da yarıştığı her kulvarda şampiyonluk mücadelesinin en güçlü adayı olacağını camiamızın bilgilerine sunarız" ifadeleri yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı 
        Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı 
        Şimşek'ten ihracat mesajı
        Şimşek'ten ihracat mesajı
        AK Parti'de kongre süreci başladı
        AK Parti'de kongre süreci başladı
        Fındığa gelen çiftin acı sonu!
        Fındığa gelen çiftin acı sonu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Şampiyonlar Ligi'nde girmek istiyoruz"
        "Şampiyonlar Ligi'nde girmek istiyoruz"
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması!
        Fred'den Galatasaray itirafı!
        Fred'den Galatasaray itirafı!
        Kız isteme cinayeti!
        Kız isteme cinayeti!
        'Yaren Leylek' filme ilham oldu
        'Yaren Leylek' filme ilham oldu
        Öncelik Fofana'da!
        Öncelik Fofana'da!
        Cenk ve Salih'le anlaşma yine yok!
        Cenk ve Salih'le anlaşma yine yok!
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!