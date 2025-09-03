Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 2025 Fenerbahçe başkanlık seçiminde adaylar kimler?
Fenerbahçe, yeni başkanını seçmek için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Kulübün genel kurul tarihinin netleşmesiyle, sporseverler Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi ve adaylarını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? 2025 Fenerbahçe başkanlık yarışında hangi isimler öne çıkıyor? İşte Fenerbahçe'nin yeni liderini belirleyecek seçim tarihi ve detaylar...
Fenerbahçe Spor Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurul tarihini resmen açıkladı. Bu kritik kongrede, kulübün yeni başkanı belirlenecek ve başkan adayları netlik kazandı. Şampiyonlar Ligi’ne erken veda eden sarı-lacivertlilerde, teknik direktör José Mourinho’nun görevine son veren Başkan Ali Koç ve yönetimi, daha önce yaptığı açıklamalarda Eylül ayında seçime gidileceğini belirtmişti. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi hangi tarihte yapılacak? 2025 Fenerbahçe başkanlık yarışında hangi isimler yarışacak? İşte Fenerbahçe’nin yeni liderini belirleyecek seçim tarihi ve detaylar...
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN VE NEREDE?
Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü genel kurul toplantısını 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştireceğini duyurdu.
Çoğunluk sağlanamazsa, toplantı 20-21 Eylül 2025’te yapılacak. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, genel kurul Chobani Stadı’nın hemen yanındaki Kenan Evren Lisesi arazisinde, saat 10.30’da düzenlenecek.
FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI
Fenerbahçe’nin başkanlık yarışı için dört isim öne çıkıyor: Mevcut başkan Ali Koç, Saadettin Saran, Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu, kulübün yeni liderliği için adaylıklarını ortaya koyuyor.