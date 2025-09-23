Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN basketbol maçı için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi sarı-lacivetliler, geçen sezon Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde siyah-beyazlılar karşısında 4-1 kazanarak kupaya uzanan taraf olmuştu. Derbide Emin Moğulkoç, Serdar Ünal ve Çisil Güngör hakem üçlüsü görev yapacak. Peki, "Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN Cumhurbaşkanlığı Kupası basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN final maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...