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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko Final Four için Abu Dabi'ye gitti - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko Final Four için Abu Dabi'ye gitti

        Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final (Final Four) maçları için organizasyonun düzenleneceği Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentine gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 14:20 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:20
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        F.Bahçe Final Four için Abu Dabi'ye gitti
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        THY Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, organizasyonun düzenleneceği Abu Dabi'ye gitti.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gelen kafile, pasaport kontrolünden sonra uçağa geçti.

        Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, kupayı alıp dönmek istediklerini belirtirken milli basketbolcu Sertaç Şanlı da heyecanlı olduklarını ve kupayı Türkiye'ye getirmek istediklerini vurguladı.

        Sarı-lacivertli ekibin önemli isimlerinden Tarık Biberovic de üst üste ikinci kez dörtlü finalde mücadele edeceklerini dile getirerek şunları söyledi:

        "Çok heyecanlıyız. Geçen seneye göre daha da hazırız. İnşallah pazartesi günü kupayı alarak geleceğiz. Taraftarlarımız da orada olacak. Zaten Fenerbahçe taraftarı her yerde. Nereye gidersek orada varlar. Biz de onları sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah hep birlikte kupayı alarak mutlu şekilde buraya döneceğiz."

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