Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Yunanistan'ın Panathinaikos takımını ağırlayacak. Geride kalan 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, ligde 5. sırada bulunuyor. Konuk ekip ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle haftaya 6. basamakta giriyor. Peki THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı canlı izle ekranı ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar…