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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı canlı izle! THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

        Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu beşinci hafta maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u konuk edecek. Karşılaşmayı Carlos Peruga, Milan Nedovic ve Saulius Racys hakem üçlüsü yönetecek. Sarı lacivertlilerde Scottie Wilbekin ve Sertaç Şanlı bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, THY EuroLeague 3. Hafta Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı canlı izle linki…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 11:19 Güncelleme: 25.10.2024 - 20:01
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        Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Yunanistan'ın Panathinaikos takımını ağırlayacak. Geride kalan 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, ligde 5. sırada bulunuyor. Konuk ekip ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle haftaya 6. basamakta giriyor. Peki THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı canlı izle ekranı ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar…

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        FENERBAHÇE BEKO - PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı, 25 Ekim 2024 Cuma günü saat 20.45’te başlayacak.

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        FENERBAHÇE BEKO - PANATHİNAİKOS MAÇI KHANGİ KANALDA?

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı, S Sport tarafından canlı yayınlanacak.

        Karşılaşmayı Carlos Peruga (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya), Saulius Racys (Litvanya) hakem üçlüsü yönetecek.

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        FENERBAHÇE BEKO - PANATHİNAİKOS MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla Fenerbahçe Beko - Panathinaikos basketbol maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.ssportplus.com/

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        FENERBAHÇE BEKO’DA İKİ EKSİK

        Fenerbahçe Beko’da sakatlığı devam eden Scottie Wilbekin’in yanı sıra Sertaç Şanlı da bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Marko Guduric ise takımla idmanlara başladı. Skylar Mays’in de lisans işlemleri tamamlandı ve şans verilmesi halinde bu karşılaşmada forma giyebilecek.

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        İKİ TAKIM ARASINDAKİ 38. RANDEVU

        Geride kalan 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, ligde 5. sırada bulunuyor. Konuk ekip ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle haftaya 6. basamakta giriyor.

        Fenerbahçe ile Panathinaikos, 38. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 37 müsabakanın 20'sini Yunan temsilcisi, 17'sini ise sarı-lacivertliler kazanmıştı.

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