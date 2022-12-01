Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol EuroLeague
ABONE OL

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid'i konuk edecek

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 11. hafta maçında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid'i konuk edecek

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Geride kalan 10 maçta 9 galibiyetle bu haftaya da lider giren sarı-lacivertliler, kendi sahasında Real Madrid engelini aşarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Bileği bükülmüyor

Tek mağlubiyetini Barcelona deplasmanında alan Dimitris Itoudis yönetimindeki sarı-lacivertliler, son olarak çift maç haftasındaki iki deplasman müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.

Fransa'da 22 Kasım'da Monaco'yu 96-93'lük skorla geçen Fenerbahçe Beko, 25 Kasım'da da İtalya'da EA7 Emporio Armani Milan'ı özellikle ikinci devredeki etkili oyunuyla 82-72'lik skorla devirdi.

Sarı-lacivertli ekip, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de deplasmanlarda üst üste gerçekleşen iki derbi mücadelesinden galibiyetle ayrılmayı bildi. 27 Kasım'da Galatasaray Nef'i 97-91 yenen Fenerbehçe Beko, 29 Kasım'da da Beşiktaş Emlakjet'i 81-72 mağlup ederek bu kulvarda da liderliğini sürdürdü.

Bjelica ve Wilbekin forma giyemeyecek

Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları devam eden Nemanja Bjelica ile Scottie Wilbekin, Real Madrid karşısında forma giyemeyecek.

Tedavisi süren Nemanja Bjelica ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Nef'le oynanan derbi maçta sakatlanan ve 2-3 hafta parkelerden uzak kalacağı duyurulan Scottie Wilbekin, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

Real Madrid'in 10 maçta 7 galibiyeti var

İspanya temsilcisi Real Madrid, bu sezon 10 karşılaşmada 7 kez galip geldi.

Puan sıralamasında 3'üncülükte yer alan eflatun-beyazlılar, son çift maç haftasında, deplasmanda 22 Kasım'da Valencia Basket'i 80-73, evinde de 24 Kasım'da Partizan'ı 105-97 mağlup etti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Lakers taraftarı tek basket atışından 75 bin dolar kazandı
BASKETBOL Bir basketle 75 bin dolar kazandı
NBA'de Alperen'in yaptığı "double-double", Rockets'ın kazanmasına yetmedi
BASKETBOL Alperen Şengün'den "double-double"!
Anadolu Efes, Krunoslav Simon'un formasını emekliye ayıracak
BASKETBOL Anadolu Efes, formasını emekli ediyor
Manisa BBSK, Hakan Demir’e emanet
BASKETBOL Manisa BBSK, Hakan Demir’e emanet
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Olympiakos'u konuk edecek
BASKETBOL Anadolu Efes Olympiakos'u konuk edecek
Kadınlar basketbolda derbi heyecanı: Fenerbahçe - Galatasaray
BASKETBOL Basketbolda derbi heyecanı!
NBA'de Dallas Mavericks, Kemba Walker'ı transfer etti
BASKETBOL Dallas'tan Kemba Walker bombası!
Euroleague'de 11. hafta heyecanı
BASKETBOL Euroleague'de 11. hafta heyecanı
Dallas Mavericks, evinde Golden State Warriors'ı 116-113 ile geçti
BASKETBOL Luka Doncic'ten triple double!
Beşiktaş Emlakjet: 72 - Fenerbahçe Beko: 81 | MAÇ SONUCU
BASKETBOL Derbiyi Fenerbahçe Beko kazandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.