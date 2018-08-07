Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bu akşam deplasmanda Benfica'ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler, bu akşamki karşılaşmada rövanş için avantajlı bir skor almanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe'de Josef De Souza, cezası nedeniyle ilk maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı sona eren ancak sezon başı kampının çoğunu kaçırdığı için tam hazır olmayan Roberto Soldado'nun ilk 11'de forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe'de Salih Uçan, yeni transferler Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu, sakatlıkları bulunan Aatif Chahechouhe ile İsmail Köybaşı 23 kişilik kadroya alınmamıştı.

BENFICA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

STAT: Luz

HAKEM: Aleksei Kulbakov

SAAT: 22:00

YAYIN: beIN SPORTS 1

Luz Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçı Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak.

FENERBAHÇE BENFICA MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşmanın rövanşı 14 Ağustos Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

HASRET SONA ERECEK Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda Portekiz'in Benfica takımıyla ilk maça çıkacak Fenerbahçe, 9 sezondur Avrupa'nın bir numaralı kupasında yer alamıyor.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-2009 sezonunda yer alan sarı-lacivertli takımın, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterebilmesi için 3. ön eleme ve play-off turlarını geçmesi gerekiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında bu kupada yer aldı.

Sarı-lacivertliler, 2002-2003, 2006-2007, 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında ise elemeleri geçemedi. Fenerbahçe, 2011-2012 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını elde etmesine rağmen "şike soruşturması" sebebiyle Avrupa'ya gönderilmedi.

Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda play-off turunda elenmesinin hemen ardından, UEFA'dan "2 yıl Avrupa kupalarından men" cezası aldı. Fenerbahçe, bu ceza sebebiyle bir sonraki sezon Türkiye şampiyonu olsa da Avrupa’ya gidemedi.

Fenerbahçe'nin Portekiz takımlarıyla maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Benfica'yla karşılaşacak Fenerbahçe, Portekiz takımlarına karşı 11. sınavına çıkacak.

Avrupa'da 44. sezonuna başlayacak sarı-lacivertliler, daha önce Portekiz ekipleriyle 5 kez eşleşti. Bu eşleşmelerde 10 maça çıkan Fenerbahçe, sahadan beşer kez galibiyet ve mağlubiyetle ayrılırken, hiç beraberlik almadı. Portekiz takımlarına karşı 13 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 21 gol gördü

Fenerbahçe, Benfica'yla üçüncü kez eşleşirken, daha önce, Porto, Guimares ve Braga'yla birer kez rakip oldu.

BENFICA - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

BENFICA: Svilar, Almeida, Jardel, Dias, Grimaldo, Semedo, Fejsa, Zivkovic, Pizzi, Cervi, Castillo

TEKNİK DİREKTÖR: Rui Vitoria

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, M.Topal, Eljif, Dirar, Giuliano, Valbuena, Alper.

TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

BENFİCA HAKKINDA

Sport Lisboa e Benfica, (Portekizce spɔɾ liʒboɐ i bɐ ȷ fikɐ), Portekiz'in Lizbon şehrinde kurulmuş bir spor kulübüdür. Maçlarını Lizbon'da 65.647 kişilik Estádio da Luz stadında oynayan kulübün renkleri kırmızı-beyaz, amblemi kartaldır. Ülke içinde, 35 Portekiz Ligi, 25 Taça de Portugal, 4 Taça da Liga ve 4 Supertaça Cândido de Oliveira kazanmıştır. 1972-73 ve 1977-78 sezonlarında 30 maçlık lig maratonunda ligi namağlup şampiyon olarak tamamlayan ilk ve tek Portekiz kulübü olmuştur.

Ulusal alanda 1950 yılında Latin Kupası, 1960-61 ve 1961-62 sezonlarında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı müzesine götüren kulüp, ayrıca 1961 ve 1962'de Kıtalararası Kupa, 1962-63, 1964-65, 1967-68, 1987-88, 1989-90 sezonlarında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, 1982-83 sezonunda UEFA Kupası, 2012-13 ve 2013-14 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci olmuştur.

Çok yönlü bir spor kulübü olarak Benfica bünyesinde, Basketbol, Çim Hokeyi, Futsal, Voleybol, Hentbol, Plaj futbolu, Ragbi, Bisiklet ve Sutopu gibi branşları da barındırmaktadır. Futboldaki başarıları ve popülaritesi ile Portekiz'deki 3 büyükler arasından sıyrılarak en çok taraftar topluluğunu elde etmiştir. Benfica 111.100.000 €'luk yıllık cirosu ile gelir açısından dünyanın en zengin yirmiikinci futbol kulübüdür.

Kulüp üye sayısıyla İngiliz kulübü Manchester United'ı geçerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiştir, daha önce Manchester United'ın elinde olan 152.000'lik rekoru, 160.000 kişiyle geçen kulüp her sene bu üyeliklerden 15 milyon € gelir elde etmektedir. Bu oran kulübün gelirlerinin yaklaşık yüzde 14'ünü karşılamaktadır.

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