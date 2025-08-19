Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica'yı konuk ediyor. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ilk maçın biletleri satışa sunuldu. Sarı lacivertliler Portekiz temsilcisi ile 6 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalardan 3'ünü Benfica kazanırken, 2 karşılaşmayı temsilcimiz, 1 maçta ise taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Peki, Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe – Benfica maçı tarihi ve maç saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 20:40 Güncelleme: 19.08.2025 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe – Benfica maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u skor üstünlüğü ile turnuvanın dışına iten temsilcimiz, play-off turunda Nice'i her iki maçta da yenen Benfica ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 288 müsabakada 114 galibiyet elde ederken, 113 yenilgi yaşadı. 61 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, "Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" İşte Fenerbahçe – Benfica maçının canlı yayınlanacağı kanal...

        2

        FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe – Benfica maçı 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00’de oynanacak.

        3

        FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        BENFİCA - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe – Benfica maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00’de oynanacak.

        4

        FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI BİLET FİYATLARI

        KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL

        FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL

        FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL

        FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL

        FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL

        FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D - F BLOK: 6.200,00 TL

        VIP (MARATON ALT - FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 18.750,00 TL

        5

        ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE FENERBAHÇE'NİN KARNESİ

        Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 41. maçını oynayacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 40 karşılaşmada 15 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 62 gol attı, kalesinde 50 gole engel olamadı.

        6

        BENFİCA İLE 7 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ!

        Fenerbahçe, Benfica ile tarihindeki 7. resmi maçı oynayacak.

        Daha önce oynanan 6 müsabakada Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez galip gelirken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

        7

        FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

        UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almıyor.

        Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:

        İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AB: Güvenlik garantisi NATO'nun 5. maddesine benzemeli
        AB: Güvenlik garantisi NATO'nun 5. maddesine benzemeli
        Türkiye'ye serin nefes
        Türkiye'ye serin nefes
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği müjdesi!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği müjdesi!
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        Beşiktaş'tan yerli harekatı! 2 isim daha gündemde...
        Beşiktaş'tan yerli harekatı! 2 isim daha gündemde...
        19 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        19 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı!
        Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı!
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        "Nice'i tercih ederdim"
        "Nice'i tercih ederdim"
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Spotify masaya oturdu
        Spotify masaya oturdu
        Montella'ya isim aranıyor!
        Montella'ya isim aranıyor!
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar