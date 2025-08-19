Fenerbahçe – Benfica maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u skor üstünlüğü ile turnuvanın dışına iten temsilcimiz, play-off turunda Nice'i her iki maçta da yenen Benfica ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 288 müsabakada 114 galibiyet elde ederken, 113 yenilgi yaşadı. 61 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, "Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" İşte Fenerbahçe – Benfica maçının canlı yayınlanacağı kanal...