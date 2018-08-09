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Fenerbahçe - Benfica rövanş maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı ne zaman?Salı günü Portekiz'de Benfica ile karşılaşan Fenerbahçe 1-0 yenik ayrıldı. Ancak son söz Kadıköy'de söylenecek Fenerbahçe'nin tur atlayabilmesi için 2 farklı kazanması gerekiyor. Peki, futbol severlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe-Benfica maçı ne zaman? hangi kanalda, saat kaçta?

09 Ağustos 2018 Perşembe, 11:53:15 | Güncelleme:

Fenerbahçe 10 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isityor. Benfica ile Kadıköy'de rövanş maçına çıkacak olan Fenerbahçe'nin turu geçmesi için 2 farklı kazanması gerekiyor. İlk maçta sakatlığı bulunan Andre Ayew'inde bu maçta süre alması bekleniyor. Peki, Fenerbahçe - Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı ne zaman?

FENERBAHÇE-BENFICA RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Benfica, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 14 Ağustos Salı günü saat 21.00'de başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

SON SÖZ KADIKÖY'DE

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica'ya 1-0 mağlup oldu
Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk resmi maçı kaybetti
Sarı-lacivertliler, Benfica ile tarihinde oynadığı 5. maçta 3. yenilgisini yaşadı

  UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Portekiz ekibi Benfica'ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, tur şansını sahasındaki rövanş mücadelesine bıraktı.

Luz Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci devrenin ilk bölümünde daha etkili oynayan Benfica, 69. dakikada Franco Cervi'nin golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Benfica sahadan tek farklı galibiyetle ayrıldı.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 14 Ağustos Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

 Cocu, Fenerbahçe'deki ilk resmi maçını kaybetti

 Fenerbahçe'de bu sezon göreve getirilen Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, sarı-lacivertli takımın başında ilk resmi maçına Benfica karşısında çıktı.

Cocu yönetimindeki Fenerbahçe, zorlu deplasmanda istediği sonucu almayı başaramadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Hollandalı teknik adamın, mücadeledeki ilk değişikliği 61. dakikada geldi. Cocu, bu dakikada Valbuena'yı kenara alırken, Mehmet Ekici'yi sahaya sürdü.

Hollandalı teknik direktör, 74. dakikada ise ikinci hamlesini yaptı. Bu dakikada Alper Potuk kenara gelirken, İspanyol golcü Roberto Soldado oyuna dahil oldu.

 Barış Alıcı, Fenerbahçe'deki ilk resmi maçına çıktı

 Fenerbahçe'nin, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'dan kadrosuna kattığı Barış Alıcı, sarı-lacivertli forma ile ilk resmi maçına Benfica karşısında çıktı.

İlk 11'de şans bulamayan Barış, karşılaşmanın 87. dakikasında Nabil Dirar'ın yerine oyuna girdi.

  Eljif Elmas 90 dakika sahada kaldı

 Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Eljif Elmas, Benfica maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Kamp döneminin öne çıkan isimlerinden olan Eljif, Portekiz'deki maçta 90 dakika sahada kaldı.

 Benfica'ya karşı 3. yenilgi

 Sarı-lacivertliler, Benfica ile tarihinde oynadığı 5. maçta 3. yenilgisini yaşadı.

Portekiz ekibi ile 3. kez eşleşen Fenerbahçe, daha önce oynanan 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet almıştı.

Geride kalan 5 maçta 11 gol yiyen sarı-lacivertliler, yalnızca 3 gol atabildi.

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