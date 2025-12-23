Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Chobani Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. İki takım, Türkiye Kupası'nda şimdiye dek 22 maç yaptı. Kupadaki maçlardan 11'ini siyah-beyazlılar, ikisi hükmen olmak üzere 5'ini sarı-lacivertliler kazandı. 6 karşılaşma ise berabere bitti. Fenerbahçe ile Beşiktaş, bugünkü maçla tarihlerinde 363. kez birbirlerine rakip olacak. Peki Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı ve saati hakkında bilgiler…