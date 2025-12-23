Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda dev derbi!

        Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi heyecanı yaşanacak. Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ile Beşiktaş, C Grubu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşmada iki takımın da önemli eksikleri var. Sarı-lacivertlilerde toplam 9 futbolcu derbide forma giyemeyecekken, siyah-beyazlılarda ise 5 eksik bulunuyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi canlı yayın kanalı, saati, muhtemel 11'leri ve mücadeleye ilişkin tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 11:38 Güncelleme: 23.12.2025 - 11:38
        1

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Chobani Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. İki takım, Türkiye Kupası'nda şimdiye dek 22 maç yaptı. Kupadaki maçlardan 11'ini siyah-beyazlılar, ikisi hükmen olmak üzere 5'ini sarı-lacivertliler kazandı. 6 karşılaşma ise berabere bitti. Fenerbahçe ile Beşiktaş, bugünkü maçla tarihlerinde 363. kez birbirlerine rakip olacak. Peki Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı ve saati hakkında bilgiler…

        2

        FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe-Beşiktaş maçı, 23 Aralık Salı akşamı (bugün) saat 20.30'da başlayacak.

        3

        FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Chobani Stadı'ndaki derbi, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE'DE 9 EKSİK

        Fenerbahçe, derbi mücadelesine 9 eksikle çıkacak.

        Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred, milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.

        5

        BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

        Siyah-beyazlı takımda 5 oyuncu, Fenerbahçe derbisinde formasından uzak kalacak.

        Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekip karşısında forma giyemeyecek.

        Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri adına mücadele eden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de derbide görev yapamayacak.

        6

        MUHTEMEL 11'LER

        FENERBAHÇE: Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu.

        BEŞİKTAŞ: Ersin, Taylan, Djalo, Gabriel Paulista, Rıdvan, Demir Ege, Kartal, Cerny, Orkun, Rashica, Abraham

        7

        FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN KANALI

        Dev derbiyi aşağıda yer alan link aracılığıyla ATV’den canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.atv.com.tr/canli-yayin

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
