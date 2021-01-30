Ayrıca 6 futbolcu da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada tutuluyor. Transfer görüşmeleri devam eden Kemal Rüzgar'ın da kafilede yer almayacak bir başka isim olduğu öğrenildi. Öte yandan, tedavileri süren Fernando Andrade ve Eric Sabo'nun İstanbul'a götürüleceği ancak son durumlarına göre oynayıp oynamayacaklarına karar verileceği aktarıldı.