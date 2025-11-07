Fenerbahçe'de 2 cezalı birden: İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde, gördükleri sarı karttan dolayı Ferencvaros maçında cezalı duruma düştü.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında Viktoria Plzen sahasında temsilcimiz Fenerbahçe'yi ağırladı.
Sarı-lacivertlilerde 44. dakikada İsmail Yüksek, 48. dakikada ise Jayden Oosterwolde sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
İki futbolcu 27 Kasım'da Kadıköy'de oynanacak Ferencvaros maçında oynayamayacak.
