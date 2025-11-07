Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de 2 cezalı birden: İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de 2 cezalı birden: İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde

        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde, gördükleri sarı karttan dolayı Ferencvaros maçında cezalı duruma düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 00:50 Güncelleme: 07.11.2025 - 00:50
        F.Bahçe'de 2 isim cezalı!
        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında Viktoria Plzen sahasında temsilcimiz Fenerbahçe'yi ağırladı.

        Sarı-lacivertlilerde 44. dakikada İsmail Yüksek, 48. dakikada ise Jayden Oosterwolde sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

        İki futbolcu 27 Kasım'da Kadıköy'de oynanacak Ferencvaros maçında oynayamayacak.

