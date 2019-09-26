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HaberlerFutbol

Fenerbahçe'de derbi öncesi neşeli antrenman

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yaptığı neşeli antrenmanla sürdürdü

Fenerbahçe

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ile başladı. Basına 25 dakikalık ilk bölümü açık olarak gerçekleştiren idman daha sonra topla çalışma ile devam etti. Fenerbahçeli futbolcular basına açık olan bölümünde ise ikili koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin derbi hazırlıklarını sportif direktör Damien Comolli ile idari menajer Volkan Ballı da takip etti. Sarı-lacivertli ekipte Emre Belözoğlu özel, Moses bireysel çalışırken Rodrigues'in ise tedavisi devam etti.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sonlandıracak.

ZEMİN ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Can Bartu Tesisleri'ndeki 1 nolu sahada zemin çalışmaları başladı. 70 gün sürecek çalışmalarda yeni sahaya hibrit çim uygulaması yapılacak. Sahanın sezonun ikinci yarısında hazır hale gelmesi bekleniyor.

KADRO ŞEKİLLENMEYE BAŞLADI

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde kadro şekillenmeye başladı. Fenerbaçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın sarı-kırmızılı ekiple oynanacak maçta bir önceki maça göre önemli bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Yanal'ın kalede Altay'a kesin gözle şans vermesi beklenirken, defansta Ozan, Zanka, Jailson ve Isla dörtlüsüne, orta sahada Emre-Gustavo ikilisine, ileride ise Deniz, Max Kruse, Vedat ve Tolga Ciğerci'ye forma vermesi bekleniyor.

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