Gol attığı maçlarda tek yenilgi

Fenerbahçe, Enner Valencia'nın bu sezon ligde gol attığı maçlarda sadece 1 kez mağlup oldu. Ekvadorlu golcü, takımıyla ligde 12 karşılaşmada gol sevinci yaşarken, Fenerbahçe bu müsabakalarda sadece Giresunspor'a boyun eğdi. Sarı-lacivertliler, Valencia'nın gol attığı diğer 11 maçta ise 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.