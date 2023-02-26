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Fenerbahçe'de Enner Valencia farkı!

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Arabam.com Konyaspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'de rakip fileleri 2 kez havalandırma başarısı gösteren Enner Valencia, performansıyla yine dikkati çekti

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  • Fenerbahçe'de Enner Valencia farkı!

    Kariyerinin en etkili sezonunu yaşayan ve ligde 22 gole ulaşan 33 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, takımına zirve yarışında önemli katkı sunuyor. 
  • Fenerbahçe'de Enner Valencia farkı!

    Fenerbahçe, Enner Valencia'nın ilk 11'de oynadığı müsabakalarda 2 mağlubiyet yaşarken, skor katkısı sunduğu maçlarda sadece 1 kere yenildi. Takımıyla 3. sezonunu geçiren Valencia, sarı-lacivertlilerin son 5 maçta attığı 14 golün 9'una imzasını koydu.
  • Fenerbahçe'de Enner Valencia farkı!

    16 kez ilk 11'de sahaya çıktı

    Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe'nin ligde oynadığı 22 maçın 19'unda süre alırken, 16'sına ilk 11'de başladı. 33 yaşındaki yıldız oyuncu, ligde attığı 22 golün 21'ini söz konusu 16 maçta kaydetti. Takımıyla bu sezon ligde 3 maça sonradan dahil olan Valencia, bu bölümde ise 1 gol bulmayı başardı. Tecrübeli oyuncu, 3 maçta ise kadroda yer almadı.
  • Fenerbahçe'de Enner Valencia farkı!

    Gol attığı maçlarda tek yenilgi

    Fenerbahçe, Enner Valencia'nın bu sezon ligde gol attığı maçlarda sadece 1 kez mağlup oldu. Ekvadorlu golcü, takımıyla ligde 12 karşılaşmada gol sevinci yaşarken, Fenerbahçe bu müsabakalarda sadece Giresunspor'a boyun eğdi. Sarı-lacivertliler, Valencia'nın gol attığı diğer 11 maçta ise 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
  • Fenerbahçe'de Enner Valencia farkı!

    Valencia'nın ilk 11 başladığı maçlarda 2 mağlubiyet

    Fenerbahçe, golcü oyuncusu Valencia'nın ilk 11'de mücadele ettiği 16 maçta 2 kez yenildi. Sarı-lacivertliler, bu mücadelelerde 12 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş ve Ümraniyespor'a 2'şer puan bırakan Fenerbahçe, mağlubiyetleri ise Konyaspor ile Giresunspor'a karşı aldı.
  • Fenerbahçe'de Enner Valencia farkı!

    Konyaspor maçında Valencia, 22. dakikada kırmızı kart görerek takımını yalnız bırakırken, Giresunspor'a karşı gol bulduğu halde takımının mağlubiyetine engel olamadı.
  • Fenerbahçe'de Enner Valencia farkı!

    7 maçta 1'den fazla gol

    Enner Valencia, bu sezon ligde 12 maçta gol bulmayı başarırken, 7 müsabakada en az 2 gol kaydetti. Müsabakaların 5'inde rakip fileleri 1'er kez sarsan Valencia, 5 kez de 2'şer gol sevinci yaşadı. Ekvadorlu golcü, 9. haftada 5-4 kazanılan Fatih Karagümrük maçında "Hat-trick" yaparken, 21. haftada 5-1 kazanılan Kasımpaşa maçında ise rakip filelere 4 gol birden gönderme başarısı gösterdi.

     
  • Fenerbahçe'de Enner Valencia farkı!

    Son 5 maçtaki 14 golün 9'u Valencia'dan

    Enner Valencia, takımının geride kalan 5 haftada attığı 14 golün 9'una imzasını koydu. Sarı-lacivertliler, ligde Galatasaray mağlubiyetinin ardından 5 maça çıkarken, bu süreçte 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Söz konusu mücadelelerde Valencia, 9 kez ağları sarstı.
  • Fenerbahçe'de Enner Valencia farkı!

    Kalan 5 golün 4'ü Michy Batshuayi (2), Joshua King (1) ve Attila Szalai (1) den gelir, 1 gol de rakip oyuncunun ayağından kaydedildi.

     

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