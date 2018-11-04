Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında derbide Galatasaray karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 2-2 bitirerek önemli bir geri dönüş gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerde 15. sırada gidilen, teknik direktörsüz çıkılan ve futbolcuların özgüvenlerinin yerle bir olduğu bir dönemde oynanan Galatasaray maçında 2-0'dan yapılan geri dönüş takımda oldukça büyük sevinç yarattı. Futbolcular galibiyeti kaçıran taraf olduklarını düşünürken, maç sonunda gündem ise özellikle Eljif ve Skrtel'in yararlanamadığı pozisyonlar oldu.
Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre sarı-lacivertlilerin ilk 20 dakikadan sonra ve 2-0'dan önce iyi bir futbol oynamadıkları bu maçta dağılmamalarına sebep olan en büyük etkenlerden biri ise başta Başkan Ali Koç olmak üzere yönetimin hafta boyunca verdiği destek oldu.
Şok Ankaragücü yenilgisinden sonra Başkan Ali Koç, Asbaşkan Semih Özsoy ve yönetici Selahattin Baki her gün Samandıra'ya giderken hem futbolculara hem de teknik heyete destek verdiler. Bu destekle futbolcular saha içinde 2-0'a rağmen çok büyük bir çöküş yaşamazken, bu buhranlı dönemde ezeli rakiplerinin evinden boyunları dik bir şekilde ayrılmayı başardılar.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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