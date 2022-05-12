Fenerbahçe için Arjantin'den flaş bir iddia geldi! TNT Sports, sarı-lacivertli kulübün River Plate'ten Nicolas De La Cruz'u transfer etmek istediğini yazdı.

24 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi 31 Aralık 2022'de sona erecek. La Liga ekibi Real Sociedad'ın da transfer etmek istediği oyuncudan bonservis elde etmek isteyen Arjantin ekibinin satışa sıcak baktığı kaydedildi.

Futbola ülkesi Uruguay'da başlayan De La Cruz, 2017'de River Plate'e transfer oldu. Kırmızı-beyazlı formayla toplam 148 maça çıkarken 25 gol ve 30 asistlik performans sergiledi. Merkez orta saha, sol kanat ve 10 numara pozisyonunda görev yapabilen oyuncunun piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.