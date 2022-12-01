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Fenerbahçe'de şok sakatlık! Joao Pedro sedyeyle ağlayarak çıktı, takım arkadaşları destek oldu

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Joao Pedro, Rayo Vallecano maçında sakatlandı ve gözyaşları içerisinde sedyeyle kenara alındı

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  • Fenerbahçe'de şok sakatlık! Joao Pedro sedyeyle ağlayarak çıktı, takım arkadaşları...

    Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında Joao Pedro, ağır bir sakatlık yaşadı.
  • Fenerbahçe'de şok sakatlık! Joao Pedro sedyeyle ağlayarak çıktı, takım arkadaşları...

    Joshua King'in pasıyla savunma arkasına sarkan Joao Pedro, tam vuruşunu yapacakken Mumin'in müdahalesiyle yerde kaldı.
  • Fenerbahçe'de şok sakatlık! Joao Pedro sedyeyle ağlayarak çıktı, takım arkadaşları...

    Mumin'in Joao Pedro'nun ayak bileğine yaptığı müdahale sonrası İtalyan oyuncunun ayak bileğinin döndüğü görüldü.
  • Fenerbahçe'de şok sakatlık! Joao Pedro sedyeyle ağlayarak çıktı, takım arkadaşları...

    Joao Pedro, sedye ile kenara geldi ve bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.
  • Fenerbahçe'de şok sakatlık! Joao Pedro sedyeyle ağlayarak çıktı, takım arkadaşları...

    Takım arkadaşları da sedye ile soyunma odasına taşınan Joao Pedro'nun yanına giderek destek oldu.
  • Fenerbahçe'de şok sakatlık! Joao Pedro sedyeyle ağlayarak çıktı, takım arkadaşları...

    Teknik direktör Jorge Jesus da maçın ardından Pedro'nun durumu ile ilgili şunları söyledi:

     
  • Fenerbahçe'de şok sakatlık! Joao Pedro sedyeyle ağlayarak çıktı, takım arkadaşları...

    "Hazırlık maçı da olsa kazanmak her zaman önemlidir. Ama maçta sakatlık yaşanması iyi olmadı. Pedro'nun durumunun ne olacağını göreceğiz ama keyif kaçırıcı bir durum bu”
  • Fenerbahçe'de şok sakatlık! Joao Pedro sedyeyle ağlayarak çıktı, takım arkadaşları...

    "Bu maçta sakatlanan Pedro'nun durumu umarım ciddi değildir. Hastaneye gitti, gerekli testler orada yapılacak. Ben şu an durumuyla ilgili bilgili değilim en azından”
  • Fenerbahçe'de şok sakatlık! Joao Pedro sedyeyle ağlayarak çıktı, takım arkadaşları...

    Sezona sakatlıkla başlayan daha sonra ise aldığı sürelerde pek etkili bir oyun sergileyemeyen İtalyan forvet UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig olmak üzere toplamda 15 karşılaşmada 744 dakika görev alırken bu karşılaşmalarda 2 gol 1 asistlik performansla oynadı.
  • Fenerbahçe'de şok sakatlık! Joao Pedro sedyeyle ağlayarak çıktı, takım arkadaşları...

    Pedro'nun sağlık durumu, çekilecek MR sonrası belli olacak.

     
  • Fenerbahçe'de şok sakatlık! Joao Pedro sedyeyle ağlayarak çıktı, takım arkadaşları...

    Fenerbahçeli taraftarlar da Pedro için geçmiş olsun mesajları paylaştılar.
  • Fenerbahçe'de şok sakatlık! Joao Pedro sedyeyle ağlayarak çıktı, takım arkadaşları...
  • Fenerbahçe'de şok sakatlık! Joao Pedro sedyeyle ağlayarak çıktı, takım arkadaşları...
  • Fenerbahçe'de şok sakatlık! Joao Pedro sedyeyle ağlayarak çıktı, takım arkadaşları...
  • Fenerbahçe'de şok sakatlık! Joao Pedro sedyeyle ağlayarak çıktı, takım arkadaşları...

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