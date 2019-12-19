Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Fenerbahçe'de Sivasspor'a karşı alınan net yenilgi ortalığı adeta toz dumana boğarken, Ersun Yanal iyice tartışmaya başlandı. Yönetim ve Sportif Direktör Comolli de eleştirilerden nasibini alırken, Samandıra'da da adeta büyük bir buhran ortaya çıktı.

Özetle kulüpte yönetiminden futbolculara, teknik heyetten profesyonellere herkesin sıkıntıları ve şikayetleri bulunsa da Beşiktaş derbisinin gelip çatması tüm bu problemlerin bir kenara itilmesine sebep oluyor. Teknik heyet ve tecrübeli futbolcular da takımın başını havaya kaldırmasını sağlamaya çalışırken, Samandıra'da derbi dışında bir şeyin konuşulması yasaklandı.

Bugüne kadar alınan tüm kötü sonuçlara rağmen rakiplerin de puanlar kaybetmesiyle şampiyonluk ihtimalinden uzaklaşmayan Fenerbahçe'de Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarının kazanılması takdirde hala devre arasına çok farklı bir şekilde girileceği fikri tüm olumsuz gündemi derbi maçına kadar kenara itti.

Samandıra'da herkesin derbide beraberliğin dahi çok olumsuz sonuçlar doğurabileceğinin farkında olması bu anlamda işleri kolaylaştırırken, yine de takımın, teknik direktör Ersun Yanal ve ekibinin morali henüz tam anlamıyla düzelmiş durumda değil.