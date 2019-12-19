Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Fenerbahçe'de son 6 haftada sadece 2 galibiyet alınması teknik direktör Ersun Yanal'ı farklı arayışlara itiyor. Sivasspor maçında forma giyen oyuncularının birçoğunun adeta dökülmesi Yanal'ı farklı arayışlara iterken, derbide bazı ufak sürprizlerin yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Sivas maçında Deniz Türüç'ün oyuna girdikten sonra ortaya koyduğu iyi performans, Garry Rodrigues ve Moses'in yokluğunda yıldız oyuncuyu ön plana çıkardı. Ozan Tufan'ın da sağ kanatta çok etkisiz bir oyun oynayıp ortaya geçtikten sonra çok iyi bir performans sergilemesi bu konuda Yanal'ı düşündürmeye başladı.

Eksikler ve form durumları nedeniyle derbide bazı sürprizlere imza atmayı planlayan Ersun Yanal yine de pazar gününe kadar oyuncularının durumlarını gözden geçirip son kararını verecek.