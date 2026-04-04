Fenerbahçe'den 4 Nisan paylaşımı: Failler nerede?

Fenerbahçe, 4 Nisan 2015'te takım otobüsüne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının 11. yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:

4 Nisan 2015 tarihinde, Futbol A Takımımızı taşıyan otobüse yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının üzerinden 11 yıl geçti.

Aradan geçen 4018 günde faillerin hâlâ bulunamamış olması; yalnızca kulübümüzü değil, Türk sporunu ve kamu vicdanını derinden yaralamaya devam etmektedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu alçak saldırıyı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız.

O gün hedef alınan sadece takımımız değil; sporun ruhu, rekabetin onuru ve insan hayatıydı.

4018 gündür aynı soruyu sormaya devam ediyoruz: Failler nerede?

Bu alçak saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz.

Bu noktada, başta ilgili tüm devlet kurumlarımız olmak üzere; sürecin yeniden ele alınmasını, etkin ve kararlı bir şekilde yürütülmesini ve kamu vicdanını rahatlatacak somut bir sonuca ulaştırılmasını talep ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, bu olayın takipçisi olmaya; adalet yerini bulana kadar sormaya, hatırlatmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz.