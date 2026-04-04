Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den 4 Nisan paylaşımı: Failler nerede? - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den 4 Nisan paylaşımı: Failler nerede?

        Fenerbahçe, 4 Nisan 2015'teki saldırının 11. yılında faillerin hala bulunamamasına tepki göstererek "4018 Gündür Soruyoruz: Failler Nerede?" notuyla bir paylaşım yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2026 - 00:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Soruyoruz: Failler nerede?"

        Fenerbahçe, 4 Nisan 2015'te takım otobüsüne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının 11. yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

        Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:

        4 Nisan 2015 tarihinde, Futbol A Takımımızı taşıyan otobüse yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının üzerinden 11 yıl geçti.

        Aradan geçen 4018 günde faillerin hâlâ bulunamamış olması; yalnızca kulübümüzü değil, Türk sporunu ve kamu vicdanını derinden yaralamaya devam etmektedir.

        Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu alçak saldırıyı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız.

        O gün hedef alınan sadece takımımız değil; sporun ruhu, rekabetin onuru ve insan hayatıydı.

        4018 gündür aynı soruyu sormaya devam ediyoruz: Failler nerede?

        Bu alçak saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz.

        Bu noktada, başta ilgili tüm devlet kurumlarımız olmak üzere; sürecin yeniden ele alınmasını, etkin ve kararlı bir şekilde yürütülmesini ve kamu vicdanını rahatlatacak somut bir sonuca ulaştırılmasını talep ediyoruz.

        Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, bu olayın takipçisi olmaya; adalet yerini bulana kadar sormaya, hatırlatmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz.

