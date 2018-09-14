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Fenerbahçe'den Barcelona'yla eşi görülmemiş anlaşma

14.09.2018 - 11:00 | Güncelleme:

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, dünya devi Barcelona ile altyapıdan, transfere, antröner eğitiminden, birlikte düzenlenecek uluslararası turnuvalara kadar birçok konuda eşi benzeri görülmemiş işbirliğine imza atmak için düğmeye bastı.

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    Başkan Ali Koç’un, “Barcelona Başkanı ile görüştük. İnşallah önümüzdeki yaz beraber bir şey yapacağız” sözleri büyük ses getirdi.

  • 2 Fenerbahçe'den Barcelona'yla eşi görülmemiş anlaşma
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    Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe ile İspanyol devi arasında birçok konuda kapsamlı işbirliğine imza atılacak.

     

  • 3 Fenerbahçe'den Barcelona'yla eşi görülmemiş anlaşma
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    Peki hangi konular ön plana çıkacak? İşte dev ortaklığın ayrıntıları...

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    Camiaya Sesleniş konuşmasında Ali Koç, Barcelona’nın bu sezon gelir elde etmek adına oyuncuları kiralamak yerine sattığını söylemişti.

  • 5 Fenerbahçe'den Barcelona'yla eşi görülmemiş anlaşma
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    Bu nedenle beklentilerin aksine Barça’dan bir transfer gerçekleşmedi. Ancak yine başkanın söylediği gibi, önümüzdeki sezonlarda ne olacağını kim bilir!

  • 6 Fenerbahçe'den Barcelona'yla eşi görülmemiş anlaşma
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    İspanyol devi özellikle A takımda şans bulamayan genç yetenekleri tecrübe kazanmaları için farklı kulüplere kiralıyor. Ali Koç, Fenerbahçe’nin bu konuda öncelikli olmasını sağlama için girişimde bulunacak.

  • 7 Fenerbahçe'den Barcelona'yla eşi görülmemiş anlaşma
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    İşte Barcelona'nın Fenerbahçe forması giymesi muhtemel yıldız adayları:

  • 8 Fenerbahçe'den Barcelona'yla eşi görülmemiş anlaşma
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    Sergi Samper

     

    Geçen sezon Las Palmas’a kiralanan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Sergi Samper, şimdilik Barcelona’da kaldı.

     

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    Abel Ruiz

     

    18 yaşındaki forvet Abel Ruiz, İspanya Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde 46 maça çıkıp 37 gol kaydetti.

  • 10 Fenerbahçe'den Barcelona'yla eşi görülmemiş anlaşma
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    Moussa Wague

  • 11 Fenerbahçe'den Barcelona'yla eşi görülmemiş anlaşma
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    Carles Alena

  • 12 Fenerbahçe'den Barcelona'yla eşi görülmemiş anlaşma
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    Rafa Mujica

  • 13 Fenerbahçe'den Barcelona'yla eşi görülmemiş anlaşma
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    FUTBOLDA ERASMUS PROGRAMI

    Erasmus Programı sayesinde Avrupa’da ülkeler arasında üniversite öğrencilerinin karşılıklı değişimi sağlanıyor. Fenerbahçe ile Barcelona’nın genç yıldız adayları arasında da benzer bir programın uygulanması gündemde.

  • 14 Fenerbahçe'den Barcelona'yla eşi görülmemiş anlaşma
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    Buna göre Sarı-Lacivertliler’in genç yetenekleri, La Masia’ya giderek dünyanın en iyi akademilerinden birinde eğitim görme fırsatı yakalayacak. Barcelona’nın futbolcu adayları da Fenerbahçe’nin misafiri olacak.

  • 15 Fenerbahçe'den Barcelona'yla eşi görülmemiş anlaşma
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    Daha önce farklı kulüpler arasında benzer girişimlerde bulunulsa da bu, kalıcı bir projeye dönüşmemişti.

  • 16 Fenerbahçe'den Barcelona'yla eşi görülmemiş anlaşma
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    Ali Koç, yakın ilişki içerisinde bulunduğu Barcelona Başkanı Josep Bartomeu ile daha verimli bir altyapı ortaklığı oluşturmak istiyor.

  • 17 Fenerbahçe'den Barcelona'yla eşi görülmemiş anlaşma
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    ORTAKLAŞA TURNUVA

     

    İki takım arasındaki işbirliğinin ilk adımı olarak hazırlık maçı düzenlenmesi bekleniyor.

  • 18 Fenerbahçe'den Barcelona'yla eşi görülmemiş anlaşma
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    Barcelona, her yaz Nou Camp’ta düzenlediği Joan Gamper Kupası’na yeni sezonda Fenerbahçe’yi davet etmesi ihtimaller arasında. Ancak Ali Koç’un isteğinin, dünya devini Ülker Stadı’nda ağırlamak olduğu kaydedildi.

  • 19 Fenerbahçe'den Barcelona'yla eşi görülmemiş anlaşma
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    İlerleyen dönemlerde ise Fenerbahçe ile Barcelona’nın birliket uluslararası bir hazırlık turnuvası düzenlemesi de gündeme gelebilir.

  • 20 Fenerbahçe'den Barcelona'yla eşi görülmemiş anlaşma
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    ALTYAPIDA ANTRENÖR DEĞİŞİMİ

    Ali Koç, başkan adaylığı sürecinin başından beri altyapının önemine vurgu yapıyor. Koç, bu konunun mecburiyet olduğunu birçok kez söyledi.

  • 21 Fenerbahçe'den Barcelona'yla eşi görülmemiş anlaşma
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    Barcelona da dünyanın en gelişmiş ve başarılı akademilerinden birine sahip. 

  • 22 Fenerbahçe'den Barcelona'yla eşi görülmemiş anlaşma
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    Fenerbahçe, İspanyol devinin bu konudaki tecrübesinden yararlanmayı planlıyor.

  • 23 Fenerbahçe'den Barcelona'yla eşi görülmemiş anlaşma
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    Başta altyapının başına getirilen David Badia olmak üzere antrenörlerin bir bölümü, belli bir süre için La Masia’ya (Barcelona altyapı tesisleri) giderek oradaki çalışmaları yerinde görecek.

     

  • 24 Fenerbahçe'den Barcelona'yla eşi görülmemiş anlaşma
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    Badia’nın Barcelona Altyapısı’nın başındaki Jose Mari Bakero ve Guillermo Amor’la fikir alışverişinde  bulunması planlar arasında.

  • 25 Fenerbahçe'den Barcelona'yla eşi görülmemiş anlaşma
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    İspanyol ekibinin antrenörleri de Dereağzı Tesisleri’ne gelip deneyimlerini aktarabilir.

     

  • 26 Fenerbahçe'den Barcelona'yla eşi görülmemiş anlaşma
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  • 27 Fenerbahçe'den Barcelona'yla eşi görülmemiş anlaşma
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