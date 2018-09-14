Fenerbahçe'den Barcelona'yla eşi görülmemiş anlaşma
14.09.2018 - 11:00 | Güncelleme:
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, dünya devi Barcelona ile altyapıdan, transfere, antröner eğitiminden, birlikte düzenlenecek uluslararası turnuvalara kadar birçok konuda eşi benzeri görülmemiş işbirliğine imza atmak için düğmeye bastı.
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Başkan Ali Koç’un, “Barcelona Başkanı ile görüştük. İnşallah önümüzdeki yaz beraber bir şey yapacağız” sözleri büyük ses getirdi.
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Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe ile İspanyol devi arasında birçok konuda kapsamlı işbirliğine imza atılacak.
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Peki hangi konular ön plana çıkacak? İşte dev ortaklığın ayrıntıları...
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Camiaya Sesleniş konuşmasında Ali Koç, Barcelona’nın bu sezon gelir elde etmek adına oyuncuları kiralamak yerine sattığını söylemişti.
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Bu nedenle beklentilerin aksine Barça’dan bir transfer gerçekleşmedi. Ancak yine başkanın söylediği gibi, önümüzdeki sezonlarda ne olacağını kim bilir!
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İspanyol devi özellikle A takımda şans bulamayan genç yetenekleri tecrübe kazanmaları için farklı kulüplere kiralıyor. Ali Koç, Fenerbahçe’nin bu konuda öncelikli olmasını sağlama için girişimde bulunacak.
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İşte Barcelona'nın Fenerbahçe forması giymesi muhtemel yıldız adayları:
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Sergi Samper
Geçen sezon Las Palmas’a kiralanan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Sergi Samper, şimdilik Barcelona’da kaldı.
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Abel Ruiz
18 yaşındaki forvet Abel Ruiz, İspanya Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde 46 maça çıkıp 37 gol kaydetti.
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Moussa Wague
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Carles Alena
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Rafa Mujica
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FUTBOLDA ERASMUS PROGRAMI
Erasmus Programı sayesinde Avrupa’da ülkeler arasında üniversite öğrencilerinin karşılıklı değişimi sağlanıyor. Fenerbahçe ile Barcelona’nın genç yıldız adayları arasında da benzer bir programın uygulanması gündemde.
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Buna göre Sarı-Lacivertliler’in genç yetenekleri, La Masia’ya giderek dünyanın en iyi akademilerinden birinde eğitim görme fırsatı yakalayacak. Barcelona’nın futbolcu adayları da Fenerbahçe’nin misafiri olacak.
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Daha önce farklı kulüpler arasında benzer girişimlerde bulunulsa da bu, kalıcı bir projeye dönüşmemişti.
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Ali Koç, yakın ilişki içerisinde bulunduğu Barcelona Başkanı Josep Bartomeu ile daha verimli bir altyapı ortaklığı oluşturmak istiyor.
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ORTAKLAŞA TURNUVA
İki takım arasındaki işbirliğinin ilk adımı olarak hazırlık maçı düzenlenmesi bekleniyor.
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Barcelona, her yaz Nou Camp’ta düzenlediği Joan Gamper Kupası’na yeni sezonda Fenerbahçe’yi davet etmesi ihtimaller arasında. Ancak Ali Koç’un isteğinin, dünya devini Ülker Stadı’nda ağırlamak olduğu kaydedildi.
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İlerleyen dönemlerde ise Fenerbahçe ile Barcelona’nın birliket uluslararası bir hazırlık turnuvası düzenlemesi de gündeme gelebilir.
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ALTYAPIDA ANTRENÖR DEĞİŞİMİ
Ali Koç, başkan adaylığı sürecinin başından beri altyapının önemine vurgu yapıyor. Koç, bu konunun mecburiyet olduğunu birçok kez söyledi.
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Barcelona da dünyanın en gelişmiş ve başarılı akademilerinden birine sahip.
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Fenerbahçe, İspanyol devinin bu konudaki tecrübesinden yararlanmayı planlıyor.
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Başta altyapının başına getirilen David Badia olmak üzere antrenörlerin bir bölümü, belli bir süre için La Masia’ya (Barcelona altyapı tesisleri) giderek oradaki çalışmaları yerinde görecek.
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Badia’nın Barcelona Altyapısı’nın başındaki Jose Mari Bakero ve Guillermo Amor’la fikir alışverişinde bulunması planlar arasında.
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İspanyol ekibinin antrenörleri de Dereağzı Tesisleri’ne gelip deneyimlerini aktarabilir.
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