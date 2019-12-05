Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Ligde iki haftadır deplasmanda berabere kalan Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında mutlak galibiyet hedeflediği bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Bu maçı kazanarak havayı olumluya çevirmek isteyen ve taraftarın yeniden tam olarak enerjisini kazanmak isteyen Sarı-Lacivertliler’de önceki maçlarda yaşanan gol kaçırma ve maçı koparma sorunlarının tekrarlanmaması için seferberlik ilan edilmiş durumda.

Ersun Yanal ve tecrübeli oyuncular antrenmanlarda sürekli “Bu maçın her anını 0-0 devam ediyormuş gibi ciddiyet ve açlıkla oynamalıyız” düşüncesini dile getirirken, iyi futbol veya 1 farklı skor avantajının saha içinde kesinlikle rehavet yaratmaması konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

Maçları iyi oynadıkları bölümde koparamadıklarında hem fiziksel olarak hem de sonuç anlamında büyük yıpranma yaşandığını ifade eden teknik heyet oyunculardan kendi işlerini zorlaştırmak yerine, maç içinde her dakikayı dikkatli oynayarak bu durumu sonuca götürmeyi hedefliyor.

Teknik heyet aynı zamanda Gençlerbirliği’nin yeni teknik direktörüyle bambaşka bir kimliğe büründüğünü belirtirken, “Vazgeçmeyen, oyundan düşmeyen bir yapıya büründüler. Bu yüzden 1 farklı, 2 farklı skoru almak bile bizi saha içerisinde çok rahat hissettirmemeli” uyarılarında bulundu.

Süper Lig'de 4 maçtır kaybetmeyen Gençlerbirliği, 14. haftanın açılış maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.