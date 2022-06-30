Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Forvet ve ön libero transferinde sıcak saatlere girildi!

ABONE OL
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Forvet ve ön libero transferinde sıcak saatlere girildi!

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transferler bir bir tamamlanıyor...
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Forvet ve ön libero transferinde sıcak saatlere girildi!

    Lincoln ve Bruma'nın ardından Emre Mor'u da kadrosuna katan sarı-lacivertli ekipte sol bek, ön libero ve forvet için çalışmalar sürüyor.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Forvet ve ön libero transferinde sıcak saatlere girildi!

    WILLAM CARVALHO ISRARI

    Jorge Jesus'un ısrarla istediği William Carvalho için görüşmeler devam ediyor.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Forvet ve ön libero transferinde sıcak saatlere girildi!

    Oyuncunun kulübü Real Betis ile büyük oranda anlaşmaya varılırken Portekizli futbolcunun ikna edilmesi için çalışılıyor.

     
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Forvet ve ön libero transferinde sıcak saatlere girildi!

    Avrupa'dan birçok ekibin transfer etmek istediği futbolcu için her türlü fedakarlık yapılıyor.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Forvet ve ön libero transferinde sıcak saatlere girildi!

    Şampiyonlar Ligi elemesinde Dinamo Kiev ile oynanacak maçlara kadar transferin tamamlanması bekleniyor.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Forvet ve ön libero transferinde sıcak saatlere girildi!

    MESUT'TA SON DURUM

    Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in affedilip takıma döneceği iddia edildi.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Forvet ve ön libero transferinde sıcak saatlere girildi!

    Mesut ve yönetim arasında yapılan görüşmelerden dönüş kararının çıkmadığı kaydedildi.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Forvet ve ön libero transferinde sıcak saatlere girildi!

    Kulüp, Mesut'a yeni takım bulması yönünde çağrıda bulunurken oyuncu takıma dönmek istediğini yineledi. Görüşmeler sonuçsuz kaldı.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Forvet ve ön libero transferinde sıcak saatlere girildi!

    FORVETE SÜRPRİZ İSİM

    Kanarya'da forvet hattı için gündeme Dnipro'da forma giyen Artem Dovbyk geldi.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Forvet ve ön libero transferinde sıcak saatlere girildi!

    31 Aralık 2024'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği ön planda tutuluyor.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Forvet ve ön libero transferinde sıcak saatlere girildi!

    25 yaşındaki forvet, Ukrayna'da son sezonda 17 maçta 14 gol atarken 5 de asist yaptı.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Forvet ve ön libero transferinde sıcak saatlere girildi!

    11 kez Ukrayna A Milli Takımı'nda forma giyen Dovbyk, 4 gol attı.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Forvet ve ön libero transferinde sıcak saatlere girildi!

    SOL BEKE İTALYAN

    Sky Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Giuseppe Pezzella için devreye girdi.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Forvet ve ön libero transferinde sıcak saatlere girildi!

    Kanarya'nın İtalya ekibi Parma'ya kısa süre içerisinde teklifini sunacağı aktarıldı. 
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Forvet ve ön libero transferinde sıcak saatlere girildi!

    Bonservisi Parma'da olan 24 yaşındaki sol bek, geride kalan sezonu kiralık olarak Atalanta'da geçirmişti. 

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

5 saniye sonra yönlendiriliyorsunuz.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.