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Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

Forvet hattına Michy Batshuayi takviyesi yapan Fenerbahçe, sürpriz bir hamle için daha kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de daha önce de forma giyen golcü yıldız için harekete geçti. İşte Fenerbahçe'den son dakika gelişmeleri...

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  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    Hücum hattını Michy Batshuayi ile güçlendiren Fenerbahçe, transferin son günlerinde sürpriz bir isim için nabız yoklamaya başladı.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    Fransız basını, Marsilya'da forma giyen ancak Şampiyonlar Ligi kadrosuna ismi yazılmayan Bakambu'nun hayal kırıklığına uğradığını ve Fenerbahçe'nin golcü oyuncuyla temas kurduğunu yazdı.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    Marsilya'ya yüksek bir maaşla imza atan ancak kadro içindeki önemini kaybeden Bakambu'nun Türkiye transferine ilk aşamada sıcak bakmadığı ancak transferin sona ereceği 8 Eylül tarihine kadar kararını değiştirebileceği ifade edildi.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    Marsilya Başkanı Pablo Longoria, Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmayan Bakambu'nun son durumuyla ilgili yaptığı açıklamada: şunları söyledi: 
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    "Bakambu'nun durumuna bağlı olarak finansal fair play yaptırımlarıyla ilgili sınırlandırmalar var. Çözüm arayışındayız. Temsilcileri ile de konuştuk ve neler yapabileceğimizi konuştuk." 
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    "Oynama süresi azaldı ancak kalmaya karar verdi. Biz onunla olmaktan mutluyuz ancak hala yeni olasılıklar var."
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamalarda yeni transfer konusuna da değinen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şunları söyledi: 
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    "2 fazlamız var, belki 3 fazlamız var yanılmıyorsam. Pek çok ülke var hala transferi açık olan, görüşmeler devam ediyor. U-21 yabancı alabiliriz, Türk de alabiliriz.Aldımız zaman söyleriz."
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    Cedric Bakambu 2014 yılında Sochaux'dan Bursaspor'a 1,8 milyon euroya transfer olmuş, 1 sezon sonra ise Villarreal'e 7,5 milyon euroya imza atmıştı. 
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

    Bakambu Bursaspor formasıyla çıktığı toplam 40 maçta 21 gol 7 asist üretmişti.
  • Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

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