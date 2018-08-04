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Comolli, forvet adayları İslam Slimani ve Vincent Janssen, stoper adayları Indi ve Kjaer için zamana karşı yarışıyor. Cocu'nun stoper mevkisi için özellikle vatandaşı Indi'yi çok istediği ancak Kjaer'i de yakından bildiği için bu ismi de geri çevirmediği ifade ediliyor. Ancak ​Fenerbahçe'ye gelmeyi çok isteyen Janssen ve kulübü Tottenham ile de temaslar kesilmedi. Listenin son şeklini alacağı 6 Ağustos'a kadar Comolli adeta zamana karşı yarışacak. (Fanatik)