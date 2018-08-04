Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (4 Ağustos 2018)
04.08.2018 - 13:03 | Güncelleme:
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri burada... Hazırlık dönemi öncesi takımda kalıp kalmayacağı belirsiz olan Volkan Demirel'le ilgili gerçekler ortaya çıktı. Comolli transferde zamanla yarışıyor, işte sarı-lacivertli takıma yakın olan futbolcular...
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VOLKAN DEMİREL GERÇEKLERİ
Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona eren kaptan Volkan Demirel'le uzun süre yeni mukavale yapmamış, ardından nikah tazelemişti. Volkan'la yeni imzalanan kontratın altında ise tecrübeli file bekçisinin fedakarlığı olduğu ortaya çıktı. Buna göre Ali Koç yönetimi, göreve başladığında önlerinde 15.5 milyon euro'luk bir futbolcu ödemesi buldu. Listedeki isimler içinde ödemesi en geç yapılan, şubat ayından beri parasını alamayan Volkan Demirel'di.
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36 yaşındaki eldiven, kulübe ihtarname çekme, alacağına faiz uygulatma hakları olmasına rağmen hiçbirini kullanmadı. Hatta geçmiş dönemlere ait dekontlarda Volkan'a 13 ay gecikmeli ödemeler yapıldığı bile ortaya çıktı. Ali Koç, Volkan'a dair bu gelişmelerden de haberdar olunca işin rengi değişti. Çünkü Comolli ve Cocu, Volkan'la sözleşme yenilenmesine mesafeliydi. Ama Ali Koç, kaptanın bu fedakar tutumundan çok etkilenince kulüp adına vefa göstererek kaptana imzayı attırdı.
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Volkan, sözleşme yenilediği gün özellikle başkan Ali Koç'a teşekkür etmişti. Tecrübeli kaleci, "Ben zaten Fenerbahçeliyim. Bu saatten sonra burada yolun sonuna kadar devam edeceğim. Benim için burada olmak her şeyden önemlidir; mutluluk verici, gurur verici, onur verici… Elimden geldiği kadar bu formayı giymek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı. (Fotomaç)
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VALBUENA İÇİN TEKLİF BEKLENİYOR
Hollandalı teknik adam, top kayıpları nedeniyle Fransız yıldızı ciddi bir dille uyardı. Damien Comolli ile bu konuyu konuşan Cocu, çok iyi bir teklif gelmesi durumunda Valbuena'nın satışına onay verebileceğini bildirdi.
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28 Eylül'de 34'üne basacak olan futbolcunun talibi çok ancak yaşı nedeniyle teklif edilen rakamlar tatmin edici değil. Oyuncunun aldığı yüksek ücret de kendisine talip olan kulüplerin şevkini kırıyor. Suudi Arabistan'dan ise Valbuena'ya ciddi teklifler var.
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Negredo ve Gomis'i satmak için Beşiktaş ile Galatasaray'ın kapısını çalan menajerin, Comolli ile de temasa geçip Valbuena için aracı olabileceğini söylediği öğrenildi. Fenerbahçe'ye Valbuena piyangosu! Söz konusu menajerin, "Siz yeter ki isteyin, Valbuena'ya en az 8 milyon euro'ya satarım. Daha fazlasını bile getirebilirim" dediği belirtildi. Comolli'nin menajere yanıtı, "Teklifleri getir bakarız" şeklinde oldu.
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KARARI COCU VE COMOLLİ VERECEK
Cocu, Valbuena'yı ilk 11'inin bir parçası yapmak istiyor ancak Fransız yıldızın "bildiğini okuyan" futbol tarzı tecrübeli çalıştırıcıyı kızdırıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, Kocaman'dan sonra Cocu ile de sorun yaşama potansiyeline sahip olan Valbuena için gelecek 8-10 milyon euro civarındaki bir teklife 'hayır' demeyeceği konuşuluyor. Ancak son sözü Cocu ve Comolli söyleyecek. (Fotomaç)
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FAS'TAN TAARABT İDDİASI
F.Bahçe'nin bundan sonraki transfer planı; bir stoper, bir de forvet takviyesi yapmak. Ancak Fas basını Kanarya'ya on numara yazdı. Sarı-lacivertlilerin, Benfica'dan ayrılması beklenen Adel Taarabt'ı kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü. Fransa'nın Nantes kulübüne katılmak üzereyken maaş konusunda anlaşamaması nedeniyle masadan kalkan 29 yaşındaki Faslı oyuncu için Fenerbahçe'nin devrede olduğu kaydedildi. Kariyeri boyunca istikrarlı forma şansı bulamayan Taarabt; Lens, Tottenham, QPR, Fulham, Milan, Benfica ve son olarak Genoa (kiralık) forması giymişti. (Fotomaç)
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FORVETE SÜRPRİZ İSİM
Fenerbahçe, kiralayabileceğini bir forvetin peşinde. Slimani, Bony derken, en son Yussuf Poulsen gündeme gelmişti. Bunun dışında menajerlerin teklif ettiği isimler de var. Bunlardan biri de Ricky van Wolfswinkel...
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Basel, PAOK'a yenilip Şampiyonlar Ligi'ne veda edince, kadrosundaki birçok isme yol verme kararı aldı. Wolfswinkel, Basel'in gözden çıkardığı isimlerin başında geliyor. 29 yaşındaki yıldızın menajeri, Comolli ile iletişime geçip, istenmesi halinde Wolfswinkel'in Fenerbahçe'de forma giyebileceğini söyledi.
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2 kez Hollanda Milli Takımı forması giyen Ricky van Wolfswinkel, 2017 yazında transfer olduğu Basel'de 29 maçta 12 gol attı, 2 asist yaptı. 1.84'lük oyuncu, kariyerindeki 357 resmi maçta 138 gol-28 asistlik bir performans sergiledi. (Fotomaç)
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FORVETTE İLK HEDEF ORIGI
Fenerbahçe, golcü transferi için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’da forma giyen 26 yaşındaki golcü Divock Origi’yi kadrosuna katmak için tüm şartları zorluyor. Sarı lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli, Liverpool’un yetkilileriyle görüşmelerini sürdürüyor. İngiliz ekibinin idarecilerinin 26 milyon poundluk bonservis bedelinden aşağı düşmemesi üzerine Comolli mecburen kiralık formülüne yöneldi.
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Görüşmelerin devam ettiği ve Benfica maçından sonra girişimlerin hızlanacağı belirtildi. Sarı-Lacivertlilerin golcü listesinde Vicent Janssen ve Leicester City’nin forveti İslam Slimani de bulunuyor. Comolli, Origi’yi kiralama konusunda Liverpool’u ikna edemezse listedeki iki oyuncu için görüşmelerini sürdürecek. Ancak F.Bahçe’nin Hollandalı çalıştırıcısının ilk tercihinin Divock Origi olduğu belirtildi. (Akşam)
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ZOUMA KARAR VERİYOR
Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmak için uğraş verdiği Kurt Zouma, geleceğiyle ilgili kararını verme aşamasında... Fransız yıldızın menaceri Venditelli, temmuz ayının son gününde yaptığı açıklamada, “Zouma kariyeriyle ilgili kararı 1 hafta içinde verecek” demişti. Fenerbahçe’nin Chelsea’den kiralamak istediği 23 yaşındaki savunmacıyla Newcastle da ilgileniyor. Ayrıca İtalya’dan teklifler de olduğu öne sürüldü. Fransız stoperin kararını kısa sürede vermesi bekleniyor. Zouma’yı geçen sezon Stoke’a kiralayan Chelsea, yeni sezonda oyuncu hangi kulübü seçerse o takıma kolaylık sağlayacak. (Fanatik)
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TRANSFERDE TAARRUZ
Devler Ligi 3. tur ön eleme turunda Benfica ile oynayacağı maç öncesi son hazırlık maçını Cagliari ile yapan ve 2-1 kazanarak taraftarına umut veren Fenerbahçe, krtik maç öncesi önemli takviyelerin peşinde. Fener, UEFA'ya verilen listelerin değiştirilebileceği 6 Ağustos'a kadar en az 2 transfer yapmak istiyor. Sportıf direktör Comolli, inanılmaz bir transfer trafiğinin içinde bulunuyor.
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Comolli, forvet adayları İslam Slimani ve Vincent Janssen, stoper adayları Indi ve Kjaer için zamana karşı yarışıyor. Cocu'nun stoper mevkisi için özellikle vatandaşı Indi'yi çok istediği ancak Kjaer'i de yakından bildiği için bu ismi de geri çevirmediği ifade ediliyor. Ancak Fenerbahçe'ye gelmeyi çok isteyen Janssen ve kulübü Tottenham ile de temaslar kesilmedi. Listenin son şeklini alacağı 6 Ağustos'a kadar Comolli adeta zamana karşı yarışacak. (Fanatik)
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INDI OPERASYONU
Benfica eşleşmesi için UEFA’ya kadrolar bildirildi. Ancak Fenerbahçe, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Stoper arayışındaki Sarı- Lacivertliler’de son dönemde Bruno Martins İndi ismi ön plana çıktı. Hollandalı savunmacı konusunda önemli gelişmeler yaşandı. Premier Lig’den düşen Stoke City, maliyeti yüksek oyuncularıyla yolları ayırıyor. Shaqiri’yi Liverpool’a satan Kırmızı Beyazlılar, Kevin Wimmer’i Hannover’e kiraladı.
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İngiliz ekibi, son olarak savunmaya eski oyuncusu Ashley Williams’ı aldı ve İndi’yi gözden çıkarttı. Stoke, 26 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle vermek yerine, tam da Fenerbahçe’nin istediği gibi kiralık göndermeyi planlıyor. Phillip Cocu, kadroda görmeyi çok istediği vatandaşıyla görüşerek, Fenerbahçe’ye gelmesi için ikna etmeye çalışacak. Damien Comolli ise Stoke ile pazarlıkları yürütecek.
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Sol ayaklı bir stoper olan Bruno Martins İndi, daha önce Feyenoord ve Porto gibi takımlarda forma giydi. Ayrıca Hollanda Milli Takımı’nda da görev alıyor. Ancak yaklaşık 1 yıldır davet almadı. Fenerbahçe’de sergileyeceği performansla, milli formaya yeniden kavuşabilir. İndi, stoperin yanı sıra sol bek olarak da görev yapıyor. (Fanatik)
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COMOLLI TAHMİNİNİ TUTTURAMADI
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, transflerin zamanıyla ilgili yaptığı tahmini tutturamadı. Fransız sportif direktör, kendisi için düzenlenen imza töreninde iddialı bir açıklama yapmıştı. Damien Comolli, “Transferlerin yüzde 90’ını elemeler öncesi bitirmek istiyorum. Son dakika transferlerinden nefret ederim” demişti. Ancak Comolli; forvet ve savunmaya yapılması planlanan takviyeleri Benfica maçlarına yetiştiremedi. Fenerbahçe’nin Portekiz ekibiyle oynayacağı maçlarda, geçen sezondan farklı iki isim bulunacak: Andre Ayew ve Barış Alıcı.
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KJAER SAVAŞI
Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, bu defa transferde karşı karşıya! Transfer döneminin sonlanmasına sayılı günler kala, stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, Simon Kjaer'i yakın takibe almıştı. Son birkaç gün içinde sarı kırmızılılara Kjaer transferinde bir rakip çıktı: Fenerbahçe... Cocu'nun da stoper arayışında olduğu ve Kjaer'i izletmeye başladığı iddia edildi. Fenerbahçe, eski yıldızını kadrosuna katmak için çözüm yolları aramaya başladı. Kiralık formülü gündemde... (Fotomaç)
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